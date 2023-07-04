Sinop'ta Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirildi. Okulların tatile girmesi ile birlikte çocukların, gençlerin sporla vakit geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı kazandırılmaları amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılış töreni Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapıldı.

- Sinop'ta Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışı

SİNOP - Sinop Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılış töreni gerçekleştirildi.

Okulların tatile girmesi ile birlikte çocukların, gençlerin sporla vakit geçirmeleri, topluma daha güçlü ve sağlıklı kazandırılmaları amacıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılış töreni Merkez Yeni Spor Salonu'nda yapıldı.

Törende konuşan Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, "Yaz okulu, Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl yaptığı bir faaliyet. Bu faaliyetinde gençlere duyurulması amacıyla biz bu şekilde bir açılış yapıyoruz ki hem bu etkinlikleri halka duyurmak hem de farkındalık oluşturmak açısından hem de sporcularımızı teşvik etmek açısından ve Sinop'ta da gerçekten alt yapı olarak bütün malzemeleri çocuklara sağlıyoruz. Tişörtlerini hepsini aldık. En azından çocuklara teşvik olsun, yazın bir aktivite olarak devam etsin. Bu çocukların bir çoğu tara testinden geliyor. Okullarda da bu alanlarda çocuklar yetenek testlerine tabi tutuluyor. Bunlar da yaz okulunda bu yeteneklerini geliştirmesi için arkadaşlarımız sonuna kadar yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ise "İl ve ilçelerimiz de bulunan 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerimiz kurumumuz antrenörleri tarafından tüm spor tesislerimizde ve 26 branştan eğitim alabilirler. Sporun tüm güzelliklerine faydalanabilirlerdir. Okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan spor okullarımız bünyemizde bulunan tecrübeli antrenörlerimiz ile beraber sportif çalışmalarımız yürütülmektedir. Bakanlığımızın hazırladığı ve yürürlüğe koyduğu Gençlik ve Spor okulları uygulamasındaki amaç çocuk ve gençlerimizde spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapmak için aletleri tanımak, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlığını fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır" diye konuştu.