Uluslararası Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı başladı.

Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya 25'i erkek, 14'ü kadın olmak üzere 39 takım katılıyor.

Dört gün sürecek ve 5 ülkeden takımların yer aldığı turnuva sonunda şampiyonluğa ulaşan ekiplere 500 bin lira para ödülü verilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Üyesi Murat Bostan, AA muhabirine, bu yıl Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nda Sinop etabının 8'incisinin düzenlendiğini söyledi.

Önceki yıllarda pro beach tour olarak düzenlenen organizasyonun bu yıl bir üst seviyeye çıkarak grand slam olarak düzenlendiğini belirten Bostan, şunları kaydetti:

"Bu yılki organizasyona erkeklerde 25, kadınlarda 14 olmak üzere 39 takım başvuruda bulundu. Bu kapsamda turnuvaya katılım beklediğimizden daha yüksek olarak gerçekleşti. Düzenlenen organizasyona Ukrayna'dan 4, İran'dan 2, Fransa'dan 1 ve Rusya'dan 2 takım katılıyor. Dolayısıyla yabancı ülkelerden katılımlar olduğu için turnuva uluslararası nitelik taşımaktadır."

Turnuvanın önemine de değinen Bostan, "Turnuvanın sporculara sağladığı imkan para ödülü ve olimpiyat puanı verilmesi. Yani burada sporcuların alacağı puanlar, aynı zamanda olimpiyat puanına sayılıyor. O yüzden sporcular için önemli bir organizasyon." diye konuştu.