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Sinop Eğitim Vakfı Yarı Maratonu ilk yılında 700 sporcuyu ağırladı

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Sinop Eğitim Vakfı Yarı Maratonu ilk yılında 700 sporcuyu ağırladı
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Sinop Eğitim Vakfı Yarı Maratonu için Valilik'te değerlendirme toplantısı yapıldı; koordinasyon ve spor turizmine katkıları ele alındı. Vali Özarslan, ilk yılında 700 sporcunun katıldığı maratonun Sinop'un kapasitesini gösterdiğini, etkinliğin gelenekselleştirileceğini söyledi.

Sinop Eğitim Vakfı Yarı Maratonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında; yarı maraton kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Organizasyon sürecindeki kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yapılırken, etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için atılacak adımlar tartışıldı. Ayrıca maratonun Sinop'un spor turizmine ve kentin tanıtımına sağlayacağı stratejik katkılar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Eğitim Vakfı Yarı Maratonu'nun ilk yılında 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmesinin büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sporcuların Sinop'ta buluştuğuna dikkat çeken Vali Özarslan, "İlk kez düzenlenen yarı maratonlar arasında katılımcı sayısı bakımından organizasyonumuz açık bir şekilde öne çıkmıştır. İlk yılında yakalanan bu yoğun katılım; Sinop'un büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesini, spor turizmi potansiyelini ve ulusal ölçekteki çekim gücünü açıkça ortaya koymuştur. Elde ettiğimiz bu başarıyı önümüzdeki yıllarda çok daha ileriye taşımakta kararlıyız" dedi.

Yarı maratonun her yıl daha fazla sporcuyu Sinop'ta buluşturmasını hedeflediklerini belirten Vali Özarslan, etkinliğin gelenekselleşen bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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