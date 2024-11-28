Sinan Engin Acun Ilıcalı'nın bitirdiği transferi canlı yayında açıkladı

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de listenin başındaki isim olan Anderson Talisca'dan gelecek haber beklenirken, Sinan Engin canlı yayında bu transfere dair bir açıklamada bulundu.

Ünlü futbol yorumcusu, Al Nassr ile görüşmeler sürerken Talisca'nın Avrupa'ya ve çok yakından tanıdığı Türkiye'ye geri dönmek istediğini belirtti

"%95 ANLAŞTI"

Engin açıklamasında "Acun Ilıcalı Talisca transferiyle özel olarak ilgileniyor, Ilıcalı Al Nassr'la yüzde 95 anlaştı. Talisca Fenerbahçe'deki tüm sorunları çözer. Tek forvet oynarsın arkada Talisca, çift forvet oynarsın Talisca o forvetlerden biri olur. Yani oyuncu Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak" dedi.