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Sinan Engin Acun Ilıcalı'nın bitirdiği transferi canlı yayında açıkladı

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Ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında Anderson Talisca için Al Nassr yöneticileriyle görüşen ve bu transferde yoğun mesai harcayan Acun Ilıcalı'nın Brezilyalı yıldızı ikna ettiğini söyledi.

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de listenin başındaki isim olan Anderson Talisca'dan gelecek haber beklenirken, Sinan Engin canlı yayında bu transfere dair bir açıklamada bulundu.

Ünlü futbol yorumcusu, Al Nassr ile görüşmeler sürerken Talisca'nın Avrupa'ya ve çok yakından tanıdığı Türkiye'ye geri dönmek istediğini belirtti

"%95 ANLAŞTI"

Engin açıklamasında "Acun Ilıcalı Talisca transferiyle özel olarak ilgileniyor, Ilıcalı Al Nassr'la yüzde 95 anlaştı. Talisca Fenerbahçe'deki tüm sorunları çözer. Tek forvet oynarsın arkada Talisca, çift forvet oynarsın Talisca o forvetlerden biri olur. Yani oyuncu Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak" dedi.

Sinan Engin Acun Ilıcalı'nın bitirdiği transferi canlı yayında açıkladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOguz Kaan Taşdemir:

Bu alsa alsa taliscanın sol ..... Alır

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Nerede son kullanma tarihi geçmiş futbolcu var ona Çuvalla para veriyorlar. Ne de olsa bu ülkenin çok parası var. Taraftarlar 50'şer TL kampanyaya katılır sonra açız diye böğürürler.

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Woooww.. Bu muazzam istihbaratı nereden elde ettin Balkabağı kafalı Sinan Baba? Gerçekten devlet sırrı gibi gizli bir bilgi bu.

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