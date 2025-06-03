Simone Inzaghi, Inter'den Resmi Olarak Ayrıldı

Simone Inzaghi, Inter'den Resmi Olarak Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Inter'de Teknik Direktör Simone Inzaghi, kulübe veda mesajı yayımladı ve görevinden ayrıldığını duyurdu. 2021 yılında takıma katılan Inzaghi, Inter ile önemli başarılar elde etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son finalisti Inter'de Teknik Direktör Simone Inzaghi yayımladığı mesajla kulübe veda ettiğini duyurdu.

2024-2025 sezonunu İtalya Serie A'da 2. tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Inter'de Teknik Direktör Simone Inzaghi de görevinden ayrıldı. 2021 yazında takımın başına geçen Inzaghi, mavi-siyahlıların başında 217 maça çıkarken, 141 galibiyet, 41 beraberlik elde ederken 35 de mağlubiyet aldı.

2023-2024 sezonunda Serie A'da şampiyonluğa ulaşan İtalyan teknik adam, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkardı. Inter, geride bıraktığımız sezonu ise 38 maçta 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle şampiyon Napoli'nin 1 puan gerisinde 81 puanda tamamladı.

Inzaghi, lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez İtalya Kupası, 3 kez de İtalya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

49 yaşındaki teknik adam, kulübe veda mesajı yayımlarken duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Dört senelik, her şeyimi verdiğim bir yolculuğun ardından artık bu kulübe veda etme zamanı geldi. Her gün ilk ve son düşüncemi Inter'e adadım. Oyuncular, yöneticiler ve kulübün her bir çalışanı tarafından profesyonellik ve tutkuyla karşılık buldum. Aralarında Scudetto della Seconda Stella'nın (Lig şampiyonluğu) da bulunduğu kazanılan 6 kupa, 2023'te ve birkaç gün önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kat edilen mesafe, ekibimle birlikte çalışmalarımızın ne kadar desteklediğinin somut kanıtıdır. Başkan ve yönetimine minnettarlık duyuyorum ve birlikte bu muhteşem yolculuğu sonlandırmaya karar verdik. Birlikte yaşadığımız 6 zaferde beni destekleyen, zor anlarda ağlayan, acı çeken, gülen ve kutlayan milyonlarca Inter taraftarı sizi asla unutmayacağım." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aralarında belediye başkanı ve eski CHP'li vekil de var! Yolsuzluk soruşturmasında 6 isme tutuklama talebi

4 isme tutuklama talebi! Aralarında eski CHP'li vekil de var
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Avrupa ülkesinde "sığınmacı" krizi büyüyor! Başbakan istifa etti
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

Trump'ın tercihi İsrail'de endişe yarattı! İbre Türkiye'ye döndü
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha! Hasar çok büyük
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig devinden Simon Banza sürprizi! Portekiz basını duyurdu

Süper Lig devi, Trabzonspor'la yıldızlaşan Banza'yı transfer ediyor
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor

Fenerbahçe Beko'nun eski hocası Anadolu Efes'in başına geçti
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.