Simav'ın Gılmanlar köyünde voleybol şöleni

Kütahya'nın Simav ilçesi Gılmanlar Köyü Voleybol Sahası'nda "Sporla Birleşelim, Dostlukla Kazanalım" sloganıyla Gılmanlar Spor, Kütahya Spor, Bursa Spor, Eskişehir Spor, Simav Gençlik, Simav Veteran, Soma Gençlik ve Soma Spor takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuva izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Dört gün boyunca devam eden etkinlik, final gününde doruk noktasına ulaştı. Final karşılaşmasında sahaya çıkan Simav Gençlik ve Eskişehir Spor arasındaki mücadele, izleyenlerin nefeslerini kesti. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Simav Gençlik, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak turnuvanın şampiyonluk kupasına uzanan taraf oldu.

Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği ve centilmenliğin ön planda tutulduğu turnuvanın sonunda podyumun üçüncü basamağını ev sahibi Gılmanlar Spor tamamladı.

Turnuvanın oyuncusu Furkan Esen, final maçının oyuncusu Ali Arda Kaygısız seçildi. Ardından düzenlenen ödül töreninde dostluk mesajları verildi ve katılımcıların bayramları da tebrik edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gılmanlar Köyü'nde, merhum Yusuf Gündoğan anısına düzenlenen geleneksel voleybol turnuvasında şampiyonluk kupasını Simav Gençlik kaldırdı. Dört gün süren organizasyon, çekişmeli maçlara ve renkli görüntülere sahne oldu. Simav Gılmanlar Köyü Bahar Şenliği kapsamında gerçekleştirilen voleybol turnuvası, sporcuları ve sporseverleri bir araya getirdi. Gılmanlar Köyü Voleybol Sahası'nda "Sporla Birleşelim, Dostlukla Kazanalım" sloganıyla düzenlenen turnuvaya Gılmanlar Spor, Kütahya Spor, Bursa Spor, Eskişehir Spor, Simav Gençlik, Simav Veteran, Soma Gençlik ve Soma Spor takımları katıldı.

Dört gün boyunca büyük bir heyecan içerisinde geçen karşılaşmalar, köy halkı ve çevre yerleşimlerden gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Turnuva boyunca dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhu ön planda tutulurken, sahada mücadele eden sporcular performanslarıyla takdir topladı.

Final gününde Simav Gençlik ile Eskişehir Spor arasında oynanan şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan Simav Gençlik, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. Eskişehir Spor turnuvayı ikinci sırada tamamlarken, ev sahibi Gılmanlar Spor ise üçüncülük elde etti.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi. Organizasyonda bireysel başarılar da ödüllendirildi. Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) Furkan Esen seçilirken, final maçının oyuncusu ödülüne ise Ali Arda Kaygısız layık görüldü.

Ödül töreninde yapılan konuşmalarda sporun birleştirici gücüne vurgu yapılırken, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

