Silivrispor'un borcu 62,839 Milyon TL

3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Silivrispor, basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Basın sözcüsü Kerem Özler tarafından basın mensuplarına dağıtılan 17 Ocak 2026 tarihli borç devri tablosunda, kulübün borç kalemleri ve tutarları ayrıntılı şekilde yer aldı. Tabloda genel kurulda sezon sonu borcu olarak açıklanan 18.039.038,74 TL'ye karşılık, sezon sonuna kadar toplam borç yükünün 62.839.606,59 TL olacağı bilgisi paylaşıldı. Belgede yer alan kalemlere göre geçmiş dönem yönetici borçları 8.703.202,05 TL, yönetim kurulu borçları 7.442.350 TL, futbolcu maç başı ödemeleri 5.730.377,26 TL, açık cari hesaplar 5.078.216,80 TL ve personel ile teknik ekip maaşları 4.355.166,30 TL olarak listelendi. Futbolcu peşinat borçları 4.600.000 TL, prim borçları ise 3.190.000 TL olarak kaydedildi. SGK ve vergi yapılandırma borçlarının toplamının yaklaşık 3,1 milyon TL olduğu, sezon sonuna kadar oluşacak giderler için ise yaklaşık 19 milyon TL ek bütçe öngörüldüğü belirtildi.

Silivrispor Kulübü Basın Sözcüsü Kerem Özler konuyla ilgili şunları söyledi:

"Tüm Silivri halkının merak ettiği konuya geçiyorum, bizim mali tablomuz. Silivrispor'umzun güncel mali tablosunu size açıklıyorum. Güncel borcumuz 62.839.606,59 TL. Maalesef şu an ki güncel borcumuz bu şekilde. Murat Yıldız Başkanımız 18.039.038,74 TL olarak ibra etmişti bize fakat bizim 26 gündeki incelemelerimiz doğrultusunda bu borcun 62.839.606,59 TL olduğunu öğrendik. Yani yükümüz çok ağır. Biz yönetim olarak elimizden gelen tüm seferberlikleri maddi manevi sağlıyoruz yönetim olarak. Son 20 gündür eve gitmiyoruz. Tamamen Silivrispor'u nereye getirebiliriz, Silivrispor için neler yapabiliriz maddi manevi hepimiz taşın altına elimizi koyduk. Tabi ki bu bizim tek başımıza ekip olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Burada geçmiş dönem Başkanlarımız Silivrispor çatısı altında manevi olarak tüm desteklerini zaten sağlamıştı ama bizim için Serdar Şahin Başkanımızın ve Murat Yıldız Başkanımızın bir takım inisiyatiflerde bulunmalarını rica ediyoruz kendilerinden çünkü hepimizin ortak gayesi Silivrispor'u bir yere taşımak, bir yere getirebilmek. Biz bu işin peşini bırakmayacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yönetim olarak da biz görevi devraldığımızdan bu yana 7 Milyon 609 Bin TL ödeme yaptık. Tamamen bağış olarak hibe edilmiştir. Bu ödemeleri kimlere yaptık hemen onu da söyleyeyim. Futbolcu alacakları, futbolcu peşinatları, biliyorsunuz aşçımız var birçok ödediğimiz emektarlar oldu onlara bir dağıtımda bulunduk. Onun haricinde de bu borcu düştüğümüz zaman toplamda 55 Milyon TL gibi bir borç kalıyor. Bu noktada da buradan kıymetli eski dönem Başkanlarıma da elinden gelen tüm fedakarlıkları yapmasını rica edeceğim ki yapacaklardır da…"

6 AYDA 3 KEZ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİLDİ

Öte yandan Silivrispor 6 ay içerisinde 3'üncü kez olağanüstü kongre gerçekleştirdi. İlk kongre, 15.06.2025 yılında gerçekleştirilerek, kulüp başkanı Serdal Şahin seçilmişti. Şahin, 4 ay görev aldıktan sonra istifa ederek, 2'nci kez olağanüstü kongre gerçekleştirildi. 2'nci Kulüp kongresi, 15 Kasım'da gerçekleştirilerek İş insanı Murat Yıldız seçildi. Murat Yıldız, 1 ay görev aldıktan sonra istifa ederek 3'üncü kez olağanüstü genel kurula gidildi. 2026 yılı 17 Ocak'ta gerçekleştirilen kurulda ise, önceki dönem Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu tekrar başkan olarak seçildi.