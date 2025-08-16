Şile Yağlı Pehlivan Güreşleri 2 Yıl Aradan Sonra Yapıldı

GELEBEKSEL Şile Yağlı Pehlivan Güreşleri 2 yıl aradan sonra Şileli Başpehlivan Fatih Koyuncu'nun jübile güreşi ve yaklaşık 30 adet Başpehlivanın katılımıyla Şile Bıçkıdere Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Şile Er Meydanının yeniden kurulması için milli Sporcu ve başpehlivanlardan Mecit Yıldırım'ın öncülük etmesiyle Bıçkıdere Köyü Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği'nin ev sahipliği ve İş insanlarının sponsorluğunda gerçekleşen güreşlere AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Ak Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak ve Ata Sporuna gönül veren kalabalık Şileli Spor Severlerin katılımıyla dün akşam geç saatlere kadar devam etti.

OCAKLI: MİLLİ BAŞPEHLİVANLARIMIZ FATİH KOYUNCU VE MECİT YILDIRIM'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Önceki dönem Şile Belediye Başkanı ve İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı Şile Yağlı güreşleri hakkında konuştu. Ocaklı, "Belediye Başkanlığı dönemimiz içerisinde geleneksel hale getirdiğimiz ancak iki senedir yapılmayan Ata sporumuz yağlı güreşlerin devam etmesi noktasında Bıçkıdere köyümüzün dernek yöneticileri, yerli ve milli güreşçilerimiz Fatih Koyuncu ve Mecit Yıldırım,hayır severler ve tabi ki Devletimiz, Spor Bakanlığımızla beraber nasip oldu ve bu yıl yeniden hayata geçirdik. Ayrıca Şile'mizin her bölgesi Ata sporu sevdalısı ama Bıçkıdere bölgesi her fırsatta Yağlı Güreşlere olan sevdasını her fırsatta dile getirildiği bilinmekte bu nedenle ara verilen yağlı güreşlerin buradan devam ettirilmesi ve bu bayrağın yeniden bu bölgeden taşınmaya başlaması bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Eski ismiyle 57 köyümüz var insanlarımızın severek ve ilgiyle takip ettikleri bir etkinlik Şile Yağlı güreşleri ve inanıyorum ki; bu güreşlerin bayrağı iki aradan sonra Bıçkıdere köyümüzde yeniden dalgalanmaya başladı ve devamının geleceğine inancım tamdır. Bu programa desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanlığımıza, Spor Toto Teşkilatı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonuna, sponsor firmalara, köylümüze, bölgemiz insanlarına ve ata sporuna gönül veren tüm Şileli hemşerilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

FATİH KOYUNCU OMUZLARDA ER MEYDANLARINA VEDA ETTİ.

Şileli Başpehlivan Fatih Koyuncu Başpehlivanlık karşılaşmalarında Orhan Okulu, Recep Kara, Serhat Balcı, Yusuf Can Zeybek, Salih Erinç gibi çok sayıda Başpehlivanların katıldığı karşılaşmalar öncesi son Jübile maçına çıkan Fatih Koyuncuyu omuzlarına aldılar ve hep birlikte sahayı turladılar ve güreş severlerin alkışlarıyla Fatih Koyuncu Jübilesini memleketi Şile'de gerçekleştirdi ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, İçişleri Bakan Müşaviri İlhan Ocaklı tarafından Fatih Koyuncu'ya altın kemeri takıldı.

ŞİLE GÜREŞ AĞASI MAHMUT KEÇİCİ OLDU

Şile yağlı güreşlerinin ağalık seçimlerinde yapılan artırma sonucunda SİLTAŞ AŞ Yönetim kurulu Başkanı Mahmut Keçici Şile Güreş Ağalığı unvanını aldı. Ağalık Kemerini takan Mahmut Keçici Şile Güreş Ağası olarak katılımcıları selamladı.

Şile Yağlı güreşlerinde kıran kırana geçen müsabakalar sonunda Başpehlivanlık karşılaşması Semih Turgut, Yıldıra Pala ikilisi arasında gerçekleşti. Muhteşem karşılaşmanın sonunda galip gelen Yıldıray Pala oldu.

Şile Yağlı güreşlerinin Başpehlivanı Yıldıray Pala ve diğer galip gelen sporculara ödüllerinin verilmesiyle Şile yağlı güreşleri sona erdi.