Siirt'te ilk defa yapılan Dağ Koşuları Şampiyonası'nda atletler, milli takım seçmeleri için yarıştı

Bu sene ilk defa Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Siirt'te düzenlenen Dağ Koşuları Şampiyonası'nda atletler, milli takıma girebilmek için koştu. 33 ilden toplam 250 sporcunun katıldığı müsabakada 16 sporcu, milli takıma seçilmeye hak hazandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen Turkcell Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçmesi müsabakalarında atletler 20 yaş altı kategoride 6 kilometre, büyükler ise 12 kilometrelik parkurda yarıştı.

Dereceye giren sporculara, Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi.

Seçmelerin, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk defa Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlendiğini belirten Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, "Türkiye Atletizm Federasyonu dağ koşullarının etabını bu sene Siirt'in Eruh ilçesinde yaptık. Şu anda 33 ilden 22 tane takımımız ve 250 sporcumuz bu yarışmaya katıldı. Atletizm için hava da çok güzel ve gerçekten de burada yapılması önemliydi. Bizim de 25 tane sporcumuz katıldı ve dereceler aldık. Balkan Şampiyonası seçmeleri de burada yapılıyor ve aynı zamanda Türkiye Şampiyonası da yapılıyor ve çok güzel bir ortamda gerçekleşiyor yarışmalar. Katılım çok güzel. İnşallah bundan sonra bunun kampını ve daha büyük turnuvalar alacağız buraya. Çok güzel bir ortamda geçtiğine inanıyoruz. İnşallah devamı gelecek diye düşünüyorum. Burada 4 farklı kategoride yarış düzenlendi. Bunlardan biri genç erkekler, bir kategorisi genç kadınlar, bir tanesi büyük erkekler ve büyük kadınlar olmak üzere toplam dört kategoride gerçekleşti. Burada dereceye giren sporcularımızı, Balkan Şampiyonası için kamp alacak federasyonumuz ve oradan da Türkiye'yi temsilen Balkan Şampiyonası'na gidecekler" dedi.

Siirt adına parkurda yarışan ve birinci olan Ümran Bulut, kendisini çalıştıran hocası Neşet Gezer'e teşekkür ettiğini söyleyerek, "Parkur zorluydu, güzeldi. Zordu ama birinci oldum. Başardım ve buna inanıyordum. Bu Milli Takım seçmesiydi, inşallah Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil edeceğim. Burada Siirt'i temsil ediyorum. Siirt'te ilk defa koştum ama bu dördüncü dağ koşum oldu. Düzenli olarak bir yıldır atletizme başladım. Güzeldi, başardım ve çok mutluyum" diye konuştu.

Yarışamaya Batman'dan katılan Bilal Turan ise, oruçlu olduğu halde 6 kilomtere koşarak yarışmayı tamamladığını söyledi. Turan, "Yarışmanın sonucu benim için önemli değildi. Amacım yarışmayı bitirebilmekti ve Allah'a şükür yarışmayı kazasız belasız bitirdim. Buradan Siirt Valiliği'ne, Siirt Jandarma ekiplerine ve burada bulunan bütün spor yöneticilerine teşekkür ediyorum. Tabii k zorluydu. Ara ara düştüğümüz de oldu. Bir ara bırakmayı da düşündüm. Sonra dedim yarıya kadar gelmişim bırakmak olmaz. Benim karakter özelliklerimden bir tanesi başladım mı asla pers etmem" şeklinde konuştu.

Programa, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, ilçe protokolü, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - SİİRT