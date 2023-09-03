Sıcak Havalarda Spor Yapmanın Püf Noktaları

Son yılların en sıcak yaz mevsiminde spor yapanları uyaran Eskişehirli fitness eğitmeni Kaan Karataş, "Minimum 3 litre su içerlerse hem dolaşım sistemi için hem de fazla ter kaybı sonrasında meydana gelen mineral ve su kayıplarını karşılayabilmek için daha iyi olur" dedi.

Sıcak havalarda yapılan sporlar ve buna bağlı olarak kullanılan yöntemle tercih edilen zaman dilimleri dikkat edilmesi gereken bir konu. Uzmanlar sıcak havalarda yapılan egzersizlerle birlikte bol bol su tüketimin öneminden bahsederken, günün nispeten daha az sıcak olduğu zamanlarda vatandaşların spor yapması öneriliyor. Öte yandan uzmanlar spor salonlarında ise hava sirkülasyonun iyi olması gerektiğine dikkat çekti.

"Güneş çarpması sonucu meydana gelen etmenler insanların sağlığını olumsuz etkileyebiliyor"

Eskişehir'de fitness antrenörlüğü yapan Kaan Karataş, sıcak havalarda spor yapılacak doğru zaman dilimi için, "Öncelikle öğle saatlerinde antrenman yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde spor yapmak sağlık açısından daha avantajlıdır. Güneş çarpması sonucu meydana gelen baş dönmesi, mide bulantısı, kas krampları gibi etmenler insanların sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Sabah erken kalkan insanlar için saat 6.30 ila 9.30 arasında; akşam spor yapacaklar için ise akşam saat 20.30 ila 22.30 arasında spor yapmaları kendi sağlıklar açısından daha iyi olur" dedi.

"Minimum 3 litre su"

Normal şartlarda bile suyun egzersiz sırasındaki öneminden bahseden hoca Karataş, sıcak havalarda su tüketimin daha da önem kazandığını belirtti. Doğru beslenme ve sıcak havalarda cilde gelecek yöntemler hakkında da konuşan Kaan Karataş, "Normal şartlarda insan sağlığı için en az 2.5 litre su içilmesini öneriyorum ama bu sıcak havalarda fazlasını içmek daha iyi olur. Minimum 3 litre su içerlerse hem dolaşım sistemi için hem de fazla ter kaybı sonrasında meydana gelen mineral ve su kayıplarını karşılayabilmek için daha iyi olur. Ayrıca vitamin ve mineral barındıran yiyecekleri yemek daha iyi olur. Örneğin brokoli, taze fasulye, avokado ve greyfurt gibi besinler vücudumuzda sağlık açısından iyi besinlerdir. Ter vücudumuzda ya da suratımızda kaldığı zaman içinde tuz barındırdığı için hem sivilce hem de tahriş riski artar ama havlu ile terimizi sildiğimiz zaman bu tehlikeden kurtulabiliriz. Spor sonrası soğuk duşun faydası öncelikle vücudun kas onarımını daha hızlı bir şekilde tetiklemesi ve spordan sonraki kas yorgunluğunu hızlı bir şekilde iyileştirmenin en iyi yollarından birisi olmasıdır. Vücudumuzun dolaşım sistemine faydası var, dolaşım sistemimiz iyi bir şekilde etkileniyor aynı zamanda saç derisine ve vücudumuzun derisine faydası vardır. Antrenmandan 5 ya da 10 dakika sonra duşa girmek sağlığımıza çok önemli gelecektir. Vücut soğuduktan sonra soğuk duş almadan faydası biraz daha azalacaktır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR