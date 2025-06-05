Sibel Yamaç Tamkafa: Hakemlikle İlgili Deneyimlerini Paylaştı

Sibel Yamaç Tamkafa: İlk olmak heyecan verici, bana inananları mahcup etmemek için çok çalıştım

'Burada futbolcular hakemle empati kurmayı çok küçük yaşta öğreniyor'

' Türkiye'de çok yetenekli hakemler var'

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

00.15 Ay-yıldızlılar, ABD ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını MLS takımlarından New England Revolution'ın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ÜMİT MİLLİ TAKIM

20.00 Ümit Milli Takım, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesine hazırlık kapsamında özel maçta Karadağ'ı konuk edecek. (Atatürk Olimpiyat Stadyumu)

UEFA ULUSLAR LİGİ - YARI FİNAL

22.00 İspanya - Fransa

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta BSL Yarı Final

20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji