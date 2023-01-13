Shakira bu kez Pique'ye acımadı! 1 saatte 65 milyon dinlenen şarkısının sözleri bomba

Geçtiğimiz aylarda Barcelona'nın efsane futbolcusu Pique tarafından ihanete uğrayan ve ilişkisini sonlandıran Shakira, yeni şarkısı 'Music Sessions #53' ile büyük ses getirdi. Pique'ye gönderme yaptığı öne sürülen Shakira'nın şarkısının sözlerinde, "Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin." ifadeleri yer alıyor. Büyük ilgi gören şarkı, 1 saatte 65 milyon izlenmeye ulaştı.

12 yıldır birlikte olduğu Gerard Pique'den kendisini aldatması sonrası ayrılan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, yeni şarkısıyla gündeme oturdu.

"BEN İKİ TANE 22'LİK KIZA DEĞERİM"

Pique'ye gönderme yaptığı iddia edilen Shakira'nın şarkısının sözlerinde, "Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim. Sana ne olduğunu bilmiyorum bile. O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile. Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin." ifadeleri yer alıyor.

Pique-Shakira

DAHA ÖNCE DE GÖNDERME YAPMIŞTI

Shakira'nın daha önce yaptığı Monotonia şarkısında da Pique'ye gönderme yaptığı iddia edilmişti. O dönem büyük ses getiren şarkıda, "Bu gerekli bir veda. Eskiden inanılmaz olan şey rutin hale geldi" denilirken, "Narsist" ve "Noel Kadar soğuk" ifadeleri yer alıyordu.