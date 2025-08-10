Shakhtar Donetsk, Uzatmalarda 3 Puanı Kaçırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde konuk olduğu Karpaty Lviv ile 2-2 berabere kaldı ve uzatmalarda 3 puanı kaçırdı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde 3 puanı uzatmalarda kaçırdı.

Ukrayna'nın Lviv şehrindeki Ukraina Stadı'nda Karpaty Lviv'e konuk olan Shakhtar Donetsk, 9. dakikada Newerton'la öne geçerken ev sahibi ekip, 18. dakikada Igor Neves'le beraberliği yakaladı.

Konuk ekip Kaua Elias'la 23. dakikada tekrar öne geçti fakat Karpaty Lviv, Bruno Roberto'nun 77. dakikadaki golüyle skoru 2-2 yaptı.

Shakhtar Donetsk, 82. dakikada Alisson Santana'yla 3-2 öne geçerken 90+1'de Karpaty Lviv, İhor Krosnopir'le 1 gol daha kaydederek beraberliği kurtardı.

Ligde 2 maçın ardından Karpaty Lviv, ilk puanını alırken Shakhtar Donetsk, puanını 4'e çıkardı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

e-Devlet'ten bomba hizmet! Dolandırılmamak için bu kilidi kapatın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı

Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.