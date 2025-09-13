Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile Berabere Kaldı
Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda Metalist Kharkiv ile 1-1 berabere kaldı. Shakhtar, 22. dakikada penaltı golüyle öne geçerken, ev sahibi takım 85'te eşitliği sağladı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Metalist Kharkiv ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Tsentralnyi Stadion Zhytomyr Stadı'ndaki karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 22. dakikada Artem Bondarenko'nun penaltı golüyle öne geçti.
Metalist Kharkiv, maçın 85. dakikasında Ivan Kaliuzhnyi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 11 puanla ikinci, Metalist Kharkiv ise 8 puanla 5. sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor