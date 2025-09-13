Haberler

Shakhtar Donetsk, Metalist Kharkiv ile Berabere Kaldı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde deplasmanda Metalist Kharkiv ile 1-1 berabere kaldı. Shakhtar, 22. dakikada penaltı golüyle öne geçerken, ev sahibi takım 85'te eşitliği sağladı.

Tsentralnyi Stadion Zhytomyr Stadı'ndaki karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 22. dakikada Artem Bondarenko'nun penaltı golüyle öne geçti.

Metalist Kharkiv, maçın 85. dakikasında Ivan Kaliuzhnyi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk, 11 puanla ikinci, Metalist Kharkiv ise 8 puanla 5. sırada yer aldı.

