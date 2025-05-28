Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi
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Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi
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Arda Turan, Eyüpspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Turan, imza sonrası Instagram biyografisinde yer alan "Sadece Galatasaray" yazısını da kaldırdı. Turan'ın bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Eyüpspor ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Ukrayna temsilcisi, Arda Turan ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Arda Turan, bu imzanın ardından dikkat çeken bir harekete imza attı.

ANINDA SİLDİ

38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalamasının ardından Instagram biyografisinden "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.

Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCevap :

Abartmakta üstünüze yok sildi ise ne olmuş.

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

doğrusunu yaptı. Arda nın Galatasaraylılığı tartışılmaz, ama profesyonel kariyerini etkiliyordu. destekciniz Arda

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Haber YorumlarıEr Di :

Galatasaraylıyım ama orası Türkiye değil müsade etmezler öyle şeylere.

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Haber YorumlarıCHP Savar:

iyi yeri bulunca unutur tabi

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Hükümet değiştiği zaman Akp'li kardeşlerimin biz hiç oy vermedik ki diyecekleri gibi olmuş :)

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