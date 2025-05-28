Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi
Arda Turan, Eyüpspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Turan, imza sonrası Instagram biyografisinde yer alan "Sadece Galatasaray" yazısını da kaldırdı. Turan'ın bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Eyüpspor ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Ukrayna temsilcisi, Arda Turan ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Arda Turan, bu imzanın ardından dikkat çeken bir harekete imza attı.
ANINDA SİLDİ
38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk ile sözleşme imzalamasının ardından Instagram biyografisinden "Sadece Galatasaray" yazısını kaldırdı.