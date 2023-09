Sezer Sezgin: "Mustafa Varank'tan büyük destek gördük"

Bursa spor İnfo Yatırım Başkanı Sezer Sezgin, "Eski dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Bursa'da bir araya geldik. Çekirge'den başlayıp Eurocup finaline kadar uzanan hikayeyi bilmesine rağmen tekrar kendisine aktardık. Çok kısa sürede bizlerin yalnız bırakılmaması konusunda şehrimizin ve Türkiye'mizin göz bebeği Sanayi kuruluşlarından ve işadamlarımızdan Bursa spor ve şehrimiz adına destek isteyeceğini aktardı" dedi.

Bursa spor İnfo Yatırım Başkanı Sezer Sezgin, Genel Menajer Özgün Önver ve Başantrenör Jure Zdovc basın toplantısı düzenledi. Barış Spor Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Başkan Sezer Sezgin yaptığı açıklamada, "Bu güzel hikayenin başladığı günden beri beni yalnız bırakmayan şehrine, armasına ve Bursa spor'una sevdalı yönetim kurulu arkadaşlarıma huzurlarınızda minnetlerimi sunarak başlamak istiyorum. Sizlere yeni sezon ile alakalı bilgilendirme yapmadan önce sezon başı yaşadığımız her şeyi paylaşmak istiyorum. Sezon bittiğinde isim sponsorumuzun ani ayrılmasından dolayı art niyetli çevreler ve bazı art niyetli kişiler tarafından oluşturulmaya çalışılan kaos ortamı bizleri zor durumda olduğumuz algısı oluştursa da durumu toparlamak kolay oldu. Bu yaşanılan zorlu süreçte büyük bir parantez açarak desteklerini esirgemeyen, yaşadığı şehir için Bursa spor için Türk sporu için ve dolayısıyla ülke basketbolu için bu takımın yaşaması ve mücadelesi için tüm yönetim kurulunu ve bizleri destekleyen ve cesaretlendiren, şehrin dinamiklerini bir araya getiren, olaylara siyaset üstü bakan ve çok hızlı hareket etmemizi sağlayan Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökhan Dinçer'e hepinizin huzurunda büyük bir teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Hep söylüyorum Bursa spor siyaset üstüdür"

Sezgin şöyle devam etti: "Sporu tabana yaymak bireylerin sevdiği ve zevk aldığı branşları yapabilme imkanlarını oluşturmak çok önemli bir meseledir. Olay sadece bir branşa odaklanmak değil, voleybol, futbol, basketbol, masa tenisi, atletizm, güreş, amatör branşlar ve daha nicelerini sayabileceğim bütün branşlara verdiği destekle kendim de bir spor akademisi mezunu ve bir spor yöneticisi olarak spora yapmış olduğu hizmetlerinin de altını çizmek istiyorum. Böyle değerlerin hayattayken, yaşarken, görevdeyken, yanı başımızdayken kıymetini bilmek lazım. Bunları neden mi söylüyorum? Çünkü yapılan güzel şeylerin bilinmesi kamuoyunda takdir görmesi kısaca Sezar'ın hakkının Sezar'a teslim edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes sezon başı Bursaspor Basketbol Takımı lige nasıl başlayacak? Transferleri nasıl yapacak diye düşünürken bir akşamüstü beni aradı ve 'Yarın görüşelim' dedi. Bir araya geldiğimizde 'Merak etme Başkan, hep beraber elbirliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz' dedi. İlk olarak Ankara'ya gitti. Orada yapmış olduğu temaslardan sonra beraber gittik. Hep söylüyorum Bursaspor siyaset üstüdür. Fakat şehirde camia takımları, şehri yönetenlerin ve bizleri temsil eden makam ve mevkilerin destekleriyle bu başarılar sağlanabilir."

"Mustafa Varank'a teşekkür ederim"

Başkan Sezer Sezgin özellikle Mustafa Varank'tan aldıkları destek sözünden sonra sponsorluk anlaşmaları sağladıklarını belirterek, "İlk olarak Gökhan Başkan ile beraber Bursa Büyükşehir belediye başkanımız Alinur Aktaş'a gittik. Durumları aktardık, önce bizim çalışmamız ve bir değer üretmemiz gerektiğini, daha sonra şimdiye kadar olduğu gibi yine gereğini yapacağını bizlere belirtti. Akabinde Bursa milletvekilimiz, eski dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Bursa'da bir araya geldik. Çekirge'den başlayıp Eurocup finaline kadar uzanan hikayeyi bilmesine rağmen tekrar kendisine aktardık. Çok kısa sürede bizlerin yalnız bırakılmaması konusunda şehrimizin ve Türkiye'mizin göz bebeği Sanayi kuruluşlarından ve işadamlarımızdan Bursaspor ve şehrimiz adına destek isteyeceğini aktardı. Bunların neticesinde bugün sponsorluk anlamında, Beyçelik Gestamp ve YB Holding olmak üzere Bursamızın en güzide kuruluşlarından ikisi ile beraber sponsorluk anlaşmasına imza attık. YB Holding tüm altyapı takımlarımızın isim sponsoru oldu, Beyçelik Gestamp ise şort sponsorumuz oldu. Buradan bu hikayeye, Türk sporuna Türk basketboluna ve Bursasporumuza destek olup bizlere inanan Yusuf Bakgör ve Beyçelik Gestamp ailesine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm siyasilerini Bursaspor'a destek olmaya davet ediyorum"

Nilüfer Belediyesi'ne de teşekkür eden Başkan Sezer Sezgin, "Şu an bulunmuş olduğunuz Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu'nda, kurulduğu günden bu yana tüm altyapı oyuncularımız, spor okullarımız, A Takımız için barınma, spor yapma, kısacası tüm ihtiyaçlarımız için her şeyi seferber eden ve bu imkanları sağlayan Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediye Başkanımız Turgay Erdem'e de kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi, Bursaspor her zaman siyaset üstü bir sivil toplum kuruluşudur. Yeni isim sponsorumuz İnfo Yatırım ile beraber yeni bir hikaye yazmak için çıktığımız bu yolda, şehrimizin tüm yöneticilerini tüm siyasilerini Bursaspor'a destek olmaya davet ediyorum. Konuşmamı bitirip sözü Koçumuza bırakmadan önce de verdikleri cesaret ve desteklerden ötürü dostum, arkadaşım Gökhan Dinçer'e, Alinur Aktaş'a Mustafa Varank'a ve Turgay Erdem'e camiamız adına tekrar teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Jure Zdovc: "Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu biliyorum"

Başantrenör Jure Zdovc ise yaptığı açıklamada, "Çok konuşmayı sevmem. Ama bu takımda olduğum için çok gururluyum. Geçen sene bu takım hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok iyi durumdaydı. Şimdi bu takımı bu seviyede tutmak için üstümde ciddi sorumluluk var. Baskıyı severim. Baskı genelde başarı getirir. Büyük taraftarı olan takımlarda, özellikle Bursaspor'da problemler ne olursa olsun kazanmak zorunda olursunuz. Bunun da bilincindeyim" dedi.

Bursaspor'a geliş süreciyle ilgili de konuşan tecrübeli antrenör, şunları söyledi:

"Bursa'yı daha önceden takip ediyordum. Covid zamanında Başkan Sezer Sezgin ve Nedim Yücel'le görüşmemiz olmuştu. Teklif geldiği zaman başka bir takımla anlaşmak üzeredeydim. Teklifi de hiç düşünmeden kabul ettim. Beni uyaranlar oldu. Ama ben Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu biliyordum. Bu sorunların atlatılabileceğini biliyordum. O yüzden de teklifi kabul ettim" dedi. Yapılan transferlerle ilgili de konuşan Jure Zdovc, "İmzaladığımızda Onuralp Bitim'le devam edilmeyeceğinin farkındaydım. Ona göre transferler yaptık. En iyi kimyayı kurmaya çalıştık. Kadroyu kurarken 1-2 pozisyonda oynayacak oyuncular aldık. Takımda oynayabilecek 12 oyuncumuz var. Başarı takım oyunu ile gelir. Çok iyi çalışan bir ekimiz var" ifadelerini kullandı.

Özgün Önver: "16 günde takım oluşturduk"

Genel Menajer Özgün Önver ise kısa sürede takım oluşturduklarını dile getirerek, "İmkansız olan çok şeyi başardık. Benim buraya gelmem çok hafif kalır. Ben Bursa'ya 28 Temmuz'da geldim. Kadro ve koç anlamında hiçbir şeyimiz yoktu. 14 Ağustos'ta antrenmanlara başladık. 16 günde 12 kişilik bir kadro oluşturduk. Bence bu çok zordu. Benim buraya gelmemde Sezer Başkanımın çok büyük faktörü var. Bursa'nın ve Bursaspor'un basketbolda oluşturduğu heyecan beni çok etkiledi. Hayatım boyunca hep riskli yollarda gitmeyi severim. Bu yollarda başarının kıymeti daha güzel oluyor. Sezer Başkanım da federasyonla görüştü ve bu birliktelik oldu." - BURSA