Seyhan Belediyespor Kulübü ve milli sporcu Başkan Akay'ı ziyaret etti

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sporda başarı elde etmek için gençlere destek olduklarını ve bunun sonuçlarını da gördüklerini söyledi. Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Yıldız takımı ve milli sporcu Sara Yenigün, başarılarını Başkan Akay'a armağan etti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sporda başarı elde etmek için gençlere destek olduklarını ve bunun sonuçlarını da gördüklerini söyledi.

Denizli'de yapılan Kulüplerarası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan Seyhan Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Yıldız takımı, Romanya'da gerçekleşen Gençler U-23 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, büyükler kategorisinde Avrupa üçüncülüğü, Ankara'da gerçekleşen şampiyonada Büyükler Türkiye birinciliği ve Belediyelerarası Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösteren Seyhan Belediyespor Kulübü sporcusu milli halter Sara Yenigün Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür edip kupa ve madalyalarını armağan etti.

Başarılar bizleri mutlu ediyor

Cumhuriyetin 100.Yılında elde edilen başarılardan dolayı Halkoyunları Yıldız Takımını ve Milli sporcu Sara Yenigünü kutlayıp başarılarının devamını dileyen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Yaşamımızda her şeyin birbirini tamamlaması lazım. Ekonomi ile birlikte sanat, kültür ve sporun birlikte olması gerçek uygarlık ölçüsü olarak karşımızda duruyor. Halk oyunları da bunun bir parçası. Cumhuriyetimizin 100.yılında kadınlarımızın elde ettiği başarılar bizleri daha çok sevindirmiştir. Umuyorum ki, bu başarılar daha fazla yaygınlaşır. Bu anlamda her zaman olduğu gibi desteğimiz artarak devam edecek " diye konuştu. - ADANA