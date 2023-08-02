Seyhan Belediyespor Kulübü Halter Takımı'nın milli sporcusu Sara Yenigün Avrupa ikincisi oldu

Seyhan Belediyesporlu milli halterci Sara Yengün, Romanya'da yapılan 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, sporcunun başarısını kutlayarak desteklerini belirtti.

Seyhan Belediyespor Kulübü Halter Takımı'nın milli sporcusu Sara Yenigün, Romanya'da yapılan 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldu.

Seyhan Belediyesporlu milli halterci Sara Yengün Avrupa'dan gümüş madalyayla döndü.

Branş ayrımı yapmaksızın sporun ve sporcunun yanında yer alıp imkanlar dahilinde desteklerini esirgemediklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Belediyemiz bünyesinde bulunan Seyhan Belediyespor Kulübü'müzün milli sporcusu Sara Yenigün'ün Romanya'da yapılan 23 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci olup gümüş madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Sporcumuzu kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.