Seyhan Belediyesi Hentbol Şenliği düzenledi

Seyhan Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Emre Gönlüşen Spor Kompleksi'nde düzenlediği 'Hentbol Şenliği' sona erdi.

Seyhan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden biri de Hentbol Şenliği oldu. Şenliğin sonunda katılımcı takımlara madalyaları verildi.

Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Ebru Telkıran, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Seyhan Belediye Başkanı'mız Akif Kemal Akay'ın direktifleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Branş ayrımı yapmaksızın faaliyetlerimiz yıl boyunca aralıksız bir şekilde sürmekte. Diğer aktivitelerimiz gibi Hentbol Şenliği'mize de ilgi fazlaydı. Katılımcı takımlarımıza ve hentbol severlere teşekkür ediyorum."

Şenliklerin sonunda yapılan veteranlar karşılaşması ise izleyenlerden beğeni topladı. Eski antrenör Kazım Tekin, "Böyle bir anlamlı etkinliğe davet edilmek bizleri son derece mutlu etti. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve emeği geçen herkesi kutluyoruz" dedi.