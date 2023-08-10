Seyhan Belediye Başkanı Atletizm Milli Takımını Kutladı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İsrail'de düzenlenen '20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan başarıyla dönen Atletizm Milli Takımı'nı yalnız bırakmadı. Başkan Akay, sporcuların elde ettiği başarılarla gururlandıklarını belirterek, Adanalı sporcu Erdem Tilki'nin Türkiye rekorunu kırarak Avrupa üçüncülüğünü elde etmesinden büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Atletizm sporunun yaygınlaşması için desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Akay, Adana'dan daha nice şampiyonların yetişmesine katkı koymaya devam edeceklerini belirtti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, İsrail'de düzenlenen '20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan başarıyla dönen Atletizm Milli Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Atletizm Milli Takımı'nda yer alan sporcuların yurtdışında elde ettiği başarılar ile gururlandıklarını belirten Başkan Akay, şunları söyledi:

"Türkiye olarak şampiyonaya damga vuran ülkeler arasında yer alıyoruz. Adanalı sporcumuz Erdem Tilki sırıkla atlamada 4.80 ile başladığı mücadeleyi 5.30'u ilk hakkında geçerek Türkiye rekorunu kırıp Avrupa üçüncülüğünü elde ederek bizlere büyük bir sevinç yaşattı. Sporcularımızı ve antrenörlerini kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Seyhan Belediyesi olarak atletizm sporunun daha yaygın hale gelmesi adına desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Akay, "Adana'mızdan nice şampiyonların yetişmesine katkı koymaya devam edeceğiz" dedi.