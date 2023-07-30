Seydişehir Veteran Turnuvası Sonuçlandı

Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Veteranlar Sporcuları ev sahipliğinde yapılan 1. Seydişehir Veteran Turnuvası sona erdi. Turnuvada Seydişehir Veteran Takımı birinci, Karaman Karadağ Masterler Takımı ikinci, Antalya Muhtarlar Derneği Takımı üçüncü oldu. Centilmenlik Kupasını ise Alanya Masterler Takımı kazandı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, turnuvada mücadele eden takımlara kupalarını verdi ve konuşmasında Belediye Spor Kulübü'nün çocuklar ve gençler için yaptığı çalışmalardan bahsetti.