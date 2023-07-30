Seydişehir Veteran Turnuvası Sonuçlandı
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Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Veteranlar Sporcuları ev sahipliğinde yapılan 1. Seydişehir Veteran Turnuvası sona erdi. Turnuvada Seydişehir Veteran Takımı birinci, Karaman Karadağ Masterler Takımı ikinci, Antalya Muhtarlar Derneği Takımı üçüncü oldu. Centilmenlik Kupasını ise Alanya Masterler Takımı kazandı. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, turnuvada mücadele eden takımlara kupalarını verdi ve konuşmasında Belediye Spor Kulübü'nün çocuklar ve gençler için yaptığı çalışmalardan bahsetti.
Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Veteranlar Sporcuları ev sahipliğinde yapılan 1. Seydişehir Veteran Turnuvası sona erdi.
Bu yıl ilki düzenlenen turnuvada, Seydişehir Veteran Takımı birinci, Karaman Karadağ Masterler Takımı ikinci, Antalya Muhtarlar Derneği Takımı üçüncü olurken Centilmenlik Kupasını Alanya Masterler Takımı aldı.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, turnuvada mücadele eden takımlara kupalarını verdi.
Tutal, törende yaptığı konuşmada Belediye Spor Kulübü olarak çocuklar ve gençler için ciddi çalışmalar yaptıklarını kaydetti.