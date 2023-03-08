Sevilla maçı öncesi Jorge Jesus'tan çok net mesaj: 3. kez final oynamanın hayalini kuruyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. 2 kez Avrupa'da final oynayan deneyimli hoca, bunlardan birinin Sevilla'ya karşı olduğunu belirtirken, "3. kez final oynamanın hayalini kuruyorum. Bu seviyede her şey olabiliyor. Eğer biz bu turu geçersek, çeyrek finale kalacağız. Eğer kura şansı da yanımızda olursa, bu turnuvada her şey olabilir bizim için." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın İspanya'da Sevilla'nın konuğu olacak. Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"3. KEZ FİNAL OYNAMANIN HAYALİNİ KURUYORUM"

Avrupa'da 2 kez final oynadığını ve bunlardan birinde Sevilla'ya kaybettiğini belirten Jesus, "3. kez final oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğimi finallerinden biri Sevilla'ya karşıydı. Bu seviyede her şey olabiliyor. Eğer biz bu turu geçersek, çeyrek finale kalacağız. Eğer kura şansı da yanımızda olursa, bu turnuvada her şey olabilir bizim için." dedi.

Jorge Jesus'un açıklamalarının tamamı şöyle:

"TURU GEÇECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Bu turnuvada güzel bir tarihi olan takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu turnuvayı 4 kez kazandılar. Kaliteli oyuncuları var. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuları var. Bu bile bir gösterge. Biz de Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. 2 aşamalı bir eleme olacak. İnanıyoruz ki ilk maçta iyi bir sonuç alıp turnuvayı alıp, turu İstanbul'a taşıyıp, turu geçecek gücümüz var.

"TAKIMIN ALIŞIK OLMADIĞI BİR SİSTEM OLMAYACAK"

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde 10 maç yaptı. Bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberliği var. Son 16 turuna kalırken, güzel bir performans sergiledik. Oynadığımız bu maçlarda pek çok farklı sistemle oynadık. Her maç en iyi sistem hangisiyle o sistemi seçeceğiz. Ama şuna emin olabilirsiniz, yarın oynayacağımız sistem takımın alışık olmadığı bir sistem olmayacak.

"ANA HEDEFİMİZ SÜPER LİG'İ KAZANMAK"

Bu turnuvada hedefimiz her zaman gidebildiğimiz kadar uzağa gitmekti. Biliyoruz ki favori değiliz. Son 16'ya, çeyrek finale kaldığınızda bu turnuvanın seviyesi Şampiyonlar Ligi seviyesi gibi oluyor. Çok güçlü takımlar var. Ama biz de iyi bir performans sergiledik. Ana hedefimiz Türkiye Ligi'ni kazanmak ama Avrupa'da iyi bir 10 maç geçirdik. Sevilla, güçlü, daha tecrübeli bir takım. Fenerbahçe'ye göre daha tecrübeli ama bizim de kendi imkanlarımız var. Favorilerden değiliz ama inanıyoruz adım adım şansımızı arttırabiliriz.

"BATSHUAYI KADRODA OLACAK"

Şu anda bir sakat oyuncu var, o da Luan Peres, Batshuayi iyileşti. Kadroda olacak. Peres'in iyileşmesini bekliyoruz. Benim oyunumda önemli bir oyuncu. Bugün antrenmanda sıkıntı yaşamazsa Batshuayi kadroda olacak.

"BİZ KARŞILAŞACAĞIMIZ HER ŞEYE HAZIRIZ"

Sevilla oyuncuları baskı altında oynamaya alışkın oyuncular. Her zaman büyük takımlarda oynadılar. Onlar için gururları çok önemli. Kendilerini göstermek isteyeceklerdir. 6-1 kaybettiler ama benim için bir gösterge değil bu. Çok ateşli bir atmosfer beklediğini biliyoruz. Biz karşılaşacağımız her şeye hazırız. Taktiksel olarak daha iyi olursak, biz iyi bir şans yakalayabiliriz. Ama taktiksel olarak daha iyi olmazsak çok zorluk yaşarız.