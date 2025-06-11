Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
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Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
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Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba olacağını duyurdu. Kadıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını sevindirdi. Geçtiğimiz aylarda Sera Vrij ile hayatını birleştiren Kadıoğlu, 'Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım' ifadelerini kullandı. Kadıoğlu'nun bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oluyor.

"BİR BEBEĞİMİZ OLACAK"

Sera Vrij ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştiren Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından baba olacağını müjdeledi. Konuyla ilgili paylaşım yapan Ferdi Kadıoğlu, "Bir bebeğimiz olacak. Yeni bölüm için heyecanlı ve minnettarım" ifadelerini kullandı. Ferdi Kadıoğlu'nun bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

FERDİ KADIOĞLU VE SERA VRIJ EVLİ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Kadıoğlu'nun evlilik durumu oldu. Şu an için Kadıoğlu ile Sera Vrij arasında resmi bir evlilik bulunmuyor. Ancak mart ayında gerçekleşen evlilik teklifi, çiftin bu yolda ilerlediğini gösteriyor. Nişanlı oldukları bilinen çiftin, önümüzdeki dönemde evlenmesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Evlilik yoksa,evlilik dışı ilişkiye ne deniyordu yaaaa tuhhh aklıma gelmedi...

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