Sessizliğini bozan Şenol Güneş: Ortada bir ölü, bir katil var gereğini yaparlar artık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe galibiyeti ardından gündeme gelen hakem hataları ve yapılan açıklamalar hakkında konuştu. MHK Başkanı Lale Orta'nın derbideki hakem hatalarıyla ilgili yaptığı açıklamaları sert bir şekilde eleştiren Güneş, "Ortada suç olduğunu söyleyen bir MHK Başkanı var değil mi? Kasıt var diyor. O zaman suç var. Ortada bir ölü var, bir katil var. O zaman katilin de gereği yapılır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe galibiyetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan Şenol Güneş, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamalarına da yanıt verdi. MHK Başkanı Lale Orta, Beşiktaş derbisinde Arda Güler'in yerde kaldığı ve Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonla ilgili, "Yanlış karar. VAR da hatalı karar vererek bunu düzeltmedi." ifadelerini kullandı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"DERS ALINACAK BİR MAÇ"

Ders alınacak bir maç olduğunu söyleyen Güneş, "Daha önce konuştuğumuz parametrelerin olduğu bir karşılaşma oldu. Bizim için de ders alınacak bir maç oldu, sonuç iyi olsa da. Hatalarımız da var, doğrularımız da var. Oyunun başrol oyuncusu Beşiktaş oldu. Bu güzel bir şey. Temennimiz rakibe üstün oyunlar ortaya koymak ve maç kazanmak. Bu maçta gerçekleşti. Bitti ama artık. Önümüzde Giresun maçı var. Onda da 3 puan, oyun üstünlüğü istiyoruz." dedi.

"TAYYİP'E ÇOK ÜZÜLDÜK"

Mücadelede sakatlık geçiren futbolcular için de konuşan Güneş, "Sakatımız var, Tayyip'e çok üzüldük. Maalesef, uzun zamandır iyi oynuyordu ve iyi bir karakterdi. Onun yanında cezalı oyuncumuz Welinton var, Dele Alli'nin sakatlığı devam ediyor. Diğerleri bizimle beraber ama maçın ambiyansı, iyi ve kötüler geride kaldı. Dün dünde kaldı, bugünü yaşıyoruz. Pazar günü de Giresunspor maçıyla yeniden başlamak durumundayız. Kazanılan, kaybedilen maçlar artık geride. Geçmiş maçlardan bir şey alamayız, gelecek maçlardan çok şey alabiliriz." dedi.

"TAKIMIN MORALİ İYİ"

Oyuncularının moralinin yerinde olduğunu söyleyen Güneş, "Takımın morali, heyecanı iyi. Disiplinli, kompakt oynamanın kazanmaya etkisi oldu. Herkesi mutlu ettiler. Umarım bu mutluluk uzun sürer. Daha çok çalışıp yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. Rosier'nin boynundaki rahatsızlık iyi olduğunu söyledi. Çekiniyordu, kafasını eğiyordu kafa toplarında. Şimdi öyle bir sıkıntısı yok, hazır. Saiss de çocuğunu kaybetmesi sebebiyle olumsuz etkilendi ama durumu iyi görünüyor. Hafta sonu değerlendireceğiz." dedi.

"NKOUDOU'DAN BEKLEDİĞİMİZİ ALAMADIK"

Nkoudou'dan beklediği verimi alamadığını belirten Güneş, "Nkoudou oyun olarak beklediğimizi alamadık. Daha doğrusu çok yetenekli oyuncu, zaman zaman başarılı işler yaptı ama o yeteneğini faydalı olarak kullanmadı. Gitme durumu da var. Transferde bazı şartlar var. Sezon bitene kadar bizimle beraber. Takımın şartlarına uymazsa yaptırımları var. Herhangi bir sorunumuz yok hiçbir oyuncumuzla."

"GEREĞİNİ YAPARLAR ARTIK"

Her futbolcunun odaklanması gerektiğini vurgulayan Güneş, "Futbolcunun yapacağı iş sahaya odaklanmak. Bu maçta onu gördük. Zaman geçirmeye oynamadılar, yatıp, kalkmadılar. Seyirci de bunu gördüğü için olumsuzluk olmadı. Bazen az sayıdaki insanın yanlışlarını kullanmak yerine, çoğunluğun doğrusunu kullanıp camiaların birlikteliği sağlanabilir. Bizim için moralli oldu. Bizim de başımıza gelsin istemeyiz. Sahanızda, 10 kişi rakibe kaybetmek güzel değil. Galiba MHK Başkanı açıklama yaptı zaten, 'Dünyanın hiçbir yerinde penaltı verilmez' diyorlar. VAR'da da görünmüşse, gereğini yaparlar artık. Lale Hanım sevdiğim bir insandır. Samimiyetine inanıyorum. Halil Umut Meler'in de pozisyonu tam göremediğini düşünüyorum." dedi.

"ORTADA BİR ÖLÜ VAR"

"Hatırlarsanız VAR yeni çıktığında, 'daha büyük tehlikeler gelebilir' demiştim. Bugün de tam o noktadayım. Ortada suç olduğunu söyleyen bir MHK Başkanı var değil mi? Kasıt var diyor. O zaman suç var. Ortada bir ölü var, bir katil var. O zaman katilin de gereği yapılır. O kimse. Hiç konuşmaya gerek yok. Burada bir kasıt varsa, sistemin dışına çıkartılır. Ben demiyorum onu. Herkesin hemfikir olduğu şey VAR'da görülmüyor mu? Herkesin aynı şeyi gördüğü pozisyonla ilgili farklı bir karar çıkıyorsa o zaman gerekeni yapmak lazım."