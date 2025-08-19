Serkan Damla A Milli Takım'a Yardımcı Antrenör Olarak Atandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Serkan Damla'nın A Milli Takım'da yardımcı antrenör ve maç izleme antrenörü olarak görev yapacağını duyurdu. Damla, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın teknik heyetinde yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Serkan Damla'nın, A Milli Takım'da yardımcı antrenör / oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görev yapacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasuonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki mücadelesine 4 Eylül'de Gürcistan ve 7 Eylül'de İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Milli Takımımızın teknik heyetine Serkan Damla da dahil oldu. UEFA Pro Lisans diploması sahibi Damla, A Milli Takım'da yardımcı antrenör / oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görev yapacak.

Faal futbolculuk döneminde Kadirli İdman Yurdu, İçel Polisgücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Erzurumspor, Mersin İdman Yurdu, Kardemir Karabükspor, Bursaspor ve Kayserispor takımlarında oynayan Damla, Süper Lig'de 187 maça çıktı.

2006/07 sezonu sonunda futbolculuk kariyerini noktalayan Damla, 2009 yılında antrenörlük kariyerine başladığı Mersin İdman Yurdu kulübünde uzun süre alt yapıda çalıştıktan sonra profesyonel takımda yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

Giresunspor, Adana Demirspor ve Bosna-Hersek'in NK elik Zenica takımlarında da yardımcı antrenörlük yapan Damla, A Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'un başında olduğu 2021-2023 döneminde de yardımcılığını üstlendi. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 2020 yılından itibaren yardımcı antrenörlük ve geçici teknik direktörlük görevlerinde bulunduğu Adana Demirspor'dan geçtiğimiz yıl Kasım ayında ayrılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Serkan Damla'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

