Serkan Balcı: Fenerbahçe camiasında, Tedesco ve Saadettin başkanla beraber çok farklı bir atmosfer var

FENERBAHÇELİ eski futbolcu Serkan Balcı, "yarın sahaya odaklanmış, 90 dakika boyunca elinden geleni yapacak, mücadelesini verecek futbolcular göreceğiz. Diğer maçlara benzeyeceğini hiç düşünmüyorum. Bu sene Fenerbahçe camiasında, Tedesco ve Saadettin başkanla beraber çok farklı bir atmosfer var. Bunun da yarın ilk sinyallerini Galatasaray maçında vereceğini düşünüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları, Birleşik Fenerbahçe Derneği'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendiği organizasyonda bir araya geldi. Sarı-lacivertli ekibin efsane isimlerinden Serkan Balcı, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Çıkışta olan bir Fenerbahçe olduğunu vurgulayan Serkan Balcı, "Derbilerin skoru falan belli olmuyor. Çok enteresan maçlar oluyor. Bizde oynadık. Buradaki en önemli şey o stresi, baskıyı en az hale çekebilen, sadece futbol odaklanabilen maçı kazanıyor. Öyle bir aile havası var ki, hem bizleri hem camiayı o sinerjiyi yarattılar. İnanılmaz bir atmosfer var. Çıkışta olan bir Fenerbahçe var. Hem grafik olarak, hem moral, hem de motivasyon olarak yukarıda. Yarın Fenerbahçe'nin her anlamda aidiyet duygusu yüksek bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Çünkü ligin seyri çok farklı değişecek. Belki de bu maçı kazandığı takdirde de ilk yarıyı 4 puanla da bitirebilme şansı var. Benim kendi tahminlerimce. O yüzden yarın sahaya odaklanmış, 90 dakika boyunca elinden geleni yapacak, mücadelesini verecek futbolcular göreceğiz. Diğer maçlara benzeyeceğini hiç düşünmüyorum. Bu sene Fenerbahçe camiasında, Tedesco ve Saadettin başkanla beraber çok farklı bir atmosfer var. Bunun da yarın ilk sinyallerini Galatasaray maçında vereceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'AKILLI DAVRANANLAR VE FUTBOLA ODAKLANANLAR BU MAÇLARI KAZANIYOR'

Sarı-lacivertli ekipte futbolculuk yaptığı dönemde Kadıköy'de coşkulu bir atmosferlerinin olduğuna değinen Serkan Balcı, "Bizim zamanımızda Kadıköy'de öyle kazanıp gidemezlerdi. İnanılmaz coşkulu atmosferimiz vardı bizim. Aile, arkadaşlık, kalpten oynayan futbolcusu sayısı çok vardı. Bu Fenerbahçe takımı da aynı seviyeye geldiğini düşünüyorum. Böyle oyuncuların farklı motivasyona ihtiyacına gerek yok. Zaten ortam seni o motivasyona itiyor. Sadece akıllı davrananlar ve futbola odaklananlar bu maçları kazanıyor. Fenerbahçe camiası da bunu çok iyi yapıyor son dönemlerde. Hep saha içinde kalıyor. Saha içinde kaldığı takdirde yarın Fenerbahçe'den çok güzel galibiyet bekliyorum. Bütün taraftarlar da, burada olan insanlar da hep aynı düşüncedeler. Zaten o düşünceler bazen bazı şeylerde enerjiyi temsil eder. Enerji işidir bu futbol işi. İnşallah yarın futbolcularımızın enerjisi yüksek olur ve galip geliriz" ifadelerinde bulundu.

'GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİLERİ HER ZAMAN İNANILMAZ GÜZEL OLUR'

Fenerbahçe'nin moral, motivasyon ve performans olarak Galatasaray'dan biraz daha önde olduğunu ifade eden Balcı, "Benim için bir şampiyonluk maçı vardı Nobre'nin attığı. Ben sol bek oynamıştım. 1-0 kazandık. Şampiyon olmuştuk son maç. Bir de bütün futbolcular sorsan sulu derbi maçı var. Yediğim suyun haddi hesabı yoktu o gün. Biz oraya şampiyon olarak gitmiştik, inanılmaz özgüvenle gitmiştik. O yüzden bu iki maç benim için Galatasaray derbisinde çok önemli. Galatasaray - Fenerbahçe derbileri her zaman inanılmaz güzel olur, motivasyonu yüksek olur. Bütün Türkiye bu maça kitlenir. Yarın Fenerbahçe seyircisi arkasında, özgüveni yüksek, morali ve motivasyonu yüksek, performans olarak da Galatasaray'dan biraz daha önde. Oyuncu kalitesi ve yedek kulübesi olarak da biraz daha önde. Sadece sahadaki oyuncuların mücadelesi ve gücünü futbola yansıtmaları halinde çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum camiası açısından" dedi.

'TUNCAY'IN VERDİĞİ O COŞKU, ENERJİ DERBİNİN ÖZETİ DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Serkan Balcı, derbi ruhunu özetleyen kelime nedir sorusuna ise Tuncay Şanlı dedi. Tuncay'ın coşkusu ve enerjisinin bütün takıma yansıdığına değinen Balcı, "Tuncay Şanlı diyebilirim ben. Çünkü bizim o dönemde Tuncay'ın verdiği o coşku, enerji derbinin özeti diye düşünüyorum. Çünkü o mücadelesi ve enerjisi bütün takıma yansıyordu. Zaten hepsi akabinde bağlantı gibidir. O bağlantı bütün her şeyi kazanmanıza nasip oluyor. Aynı ortak düşünce içinde oluyorsun çünkü. Aynı şeyi düşünürsen, saha içinde aynı şeyleri yaparsan, birbiriniz için mücadele edersen, kalpten oynarsan kazanıyorsun" ifadelerinde bulundu.

'YAN TOPTAN ATILACAK BİR GOL OLABİLİR'

Derbi için skor tahminini vermeyeceğini söyleyen Serkan Balcı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben bugün skor vermeyeceğim ama yan toptan atılacak bir gol olabilir. Son haftalarda bizim Skriniar diye bir kaptanımız var. Bu maçta da o golle neticelendirirse, Galatasaray'a gol attığın zaman gerçek Fenerbahçeli oluyorsun anlamına geliyor. Ben ondan bekliyorum açıkçası. O mücadelesi, hırsı, azmi, ondaki her şeyi ona da geçer diye düşünüyorum."