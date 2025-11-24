Haberler

Serikspor, SMS Grup Sarıyer'i 3-0 ile Geçti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Serikspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda SMS Grup Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Goller, Dk. 8 Gotsuk ve Dk. 58-62 Berkovskiy'den geldi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Lütfü Aydın, Onur Gülter

Serikspor: Erten Ersu, Gotsuk, Martynov (Dk. 58 Gökhan Akkan), Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Dk. 85 Sertan Taşqın), Serkan Emrecan Terzi, Kerem Şen, Marcos Silva (Dk. 85 Şahverdi Çetin), Amaral, Şeref Özcan (Dk. 85 Gökhan Karadeniz), Berkovskiy (Dk. 69 Gökhan Altıparmak)

SMS Grup Sarıyer: Muhammed Alperen Uysal, Fethi Özer, Traore (Dk. 46 Emre Yeşilyurt), Dembele, Anziani (Dk. 78 Eşref Korkmazoğlu), Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Berkay Aydoğmuş (Dk. 46 Muhammed Mert), Ömer Bayram, Ozan Sol (Dk. 67 Baran Engül), Urie (Dk 85. Oğuzhan Yılmaz)

Goller: Dk. 8 Gotsuk, Dk. 58 ve 62 Berkovskiy (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Dembele, Dk. 22 Metehan Mert, Dk. 71 Emre Yeşilyurt, Dk. 74 Fethi Özer (SMS Grup Sarıyer), Dk. 70 Gökhan Altıparmak, Dk. 77 Bilal Ceylan (Serikspor)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Serikspor, sahasındaki tadilat nedeniyle Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı SMS Grup Sarıyer'i 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor
500
title
