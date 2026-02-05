Serikspor, Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik sorumlu Branimir Petrovic yönetimindeki takım, dinamik ısınmanın ardından rondo ve taktik çalışmaları yaptı. Maç, 8 Şubat Pazar günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya ekibi, tesislerinde teknik sorumlu Branimir Petrovic yönetiminde dinamik ısınmanın ardından rondo ve maç taktiği üzerine çalışma yaptı. Antrenman, kaleli oyunla sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Ligde 26 puanla 17'nci sırada yer alan Antalya temsilcisi, sahasındaki tadilat nedeniyle 24. haftada Alagöz Holding Iğdır FK ile 8 Şubat Pazar günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor