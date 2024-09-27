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Serhat Akın'a yönelik saldırı sonrası Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'dan art arda mesajlar

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Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın katıldığı programın çıkışında ayaklarından vurulurken saldırıyı kim ya da kimlerin gerçekleştirdiği merak konusu oldu. Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonrası ise Fenerbahçe Kulübü ve Asbaşkan Acun Ilıcalı'dan art arda mesajlar geldi.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serhat Akın'a yönelik saldırı sonrası Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'dan art arda mesajlar

"SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı duyuran Akın paylaşımında, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Serhat Akın'a yönelik saldırı sonrası Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'dan art arda mesajlar

ACUN ILICALI'DAN MESAJ VAR

Saldırıdan sonra Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı paylaştığı mesajda, " Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum" diye yazdı.

Serhat Akın'a yönelik saldırı sonrası Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'dan art arda mesajlar

FENERBAHÇE KULÜBÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe'den de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Serhat Akın'a yönelik saldırı sonrası Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'dan art arda mesajlar

Serhat Akın'a yönelik saldırı sonrası Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'dan art arda mesajlar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı Serhat Akın Fenerbahçe Spor

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Serhat Akın saldırıdan bir gün önce 'Adam tuttular, beni indirecekler' demiş

Katıldığı programda kulağına gelen bilgiyi açık açık söylemiş
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Yorumlar (3)

ARSLANOĞLU Hakan:

Serhat Akın ne sebepten vuruldu bilmiyorum ama raconda ayaktan vurmak, ikaz uyarıdır. Aynı mermiler kafana da atılabilirdi gibisine..

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