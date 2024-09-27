Serhat Akın'a yönelik saldırı sonrası Fenerbahçe ve Acun Ilıcalı'dan art arda mesajlar

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı duyuran Akın paylaşımında, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'DAN MESAJ VAR

Saldırıdan sonra Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı paylaştığı mesajda, " Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum" diye yazdı.

FENERBAHÇE KULÜBÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe'den de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.