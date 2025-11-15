Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Beşiktaş'ta büyük krize dönüşen Rafa Silva sürecinde teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile birlikte düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalçın, Portekizli yıldızın haftalardır takımdan kopuk olduğunu, antrenmana çıkmayı reddettiğini ve iletişimi tamamen kestiğini söyledi.

"BURADA ÇOK MUTSUZUM, AYRILMAK İSTİYORUM" DEDİ

Sergen Yalçın, göreve başladığı ilk gün yaptıkları bireysel toplantılarda Rafa Silva'nın ayrılmak istediğini açıkça dile getirdiğini belirtti.

Yalçın, "Rafa bana 'Burada çok mutsuzum, yaz kampına zorla geldim, kalmak istemiyorum' dedi. Arroyo da benzer şeyler söyledi. Biz yine de toparlamaya çalıştık; kendisini rahat ettireceğimizi, çözüm bulacağımızı söyledim. Bir süre idare ettik ama konu yeniden gündeme geldi" dedi.

"İDMANA VE MAÇA ÇIKMAYACAĞINI DEKLARE ETTİ"

Yaşanan sürecin Kasımpaşa maçı haftasında kritik bir noktaya geldiğini söyleyen Yalçın, Portekizli yıldızın artık takımla çalışmayı tamamen reddettiğini açıkladı. Yalçın, "Oyuncu net şekilde idmanlara çıkmayacağını, maçlarda oynamayacağını söyledi. Ekibime 'Rafa'ya dokunmayın' dedim ama vitesi çok artırdı. Artık benim çözebileceğim bir olay olmaktan çıktı. Başkana durumu ilettim. Kapımız hâlâ açık ama bizimle iletişimi tamamen kesti, menajeri üzerinden mesaj gönderiyor" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN BÜYÜK DEĞİL"

Rafa Silva'nın oyundan alınmasına tepki gösterdiği iddialarına yanıt veren Sergen Yalçın, oyuncu davranışlarının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Neden oyundan aldınız?' diyorsanız, kusura bakmayın, oyundan aldım. Ronaldo da Messi de oyundan çıkıyor. Burada kimse Beşiktaş camiasından büyük değildir. Takımın menfaatini düşünmek zorundayım."

Yalçın, menajerin de "Bu hafta oynasın yoksa…" şeklinde tehditvari söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Kimse Beşiktaş'a böyle konuşamaz" dedi.

SERDAL ADALI: "FUTBOLU BIRAKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da sürecin perde arkasına dair çarpıcı detaylar verdi. Adalı, Rafa Silva'nın ilk etapta oyundan alınmasına tepki gösterdiğini düşündüğünü ancak konunun bambaşka bir noktaya çıktığını söyledi.

Adalı, "Menajeriyle görüştük, ardından Rafa ile yemek yedik. Ama oyuncu bana futbolu bırakmak istediğini söyledi. Sonra fikir değiştirip başka kulübe gitmek istediğini söyledi. Kendisine hiçbir borcumuz yok. Taraftar için bile olsa devre arasına kadar sahaya çıkmasını istedik ama tek bir adım bile atmadı" dedi.

"3 MİLYON EURO GETİREYİM, BİZİ BIRAKIN" TEKLİFİ

Rafa Silva cephesinden gelen teklifin kabul edilemez olduğunu belirten Adalı, "Menajeri '3 milyon euro getireyim, bizi bırakın' dedi. Komik bir teklif! Burası Beşiktaş. Şartları Beşiktaş belirler. Oyuncu isterse bonservisini getirir, isterse sözleşmesinin sonuna kadar yükümlülüğünü yerine getirir. Aksi hâlde hiçbir yere gidemez." dedi.

Adalı, gerekirse FIFA yoluna gidileceğini, Beşiktaş'ın bir oyuncu yüzünden hedeflerinden vazgeçmeyeceğini ifade etti. Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi her geçen gün büyürken, hem Sergen Yalçın'ın hem de Serdal Adalı'nın açıklamaları Portekizli yıldızla iplerin büyük ölçüde koptuğunu gösterdi. Siyah-beyazlı yönetimin bundan sonraki adımı ise Rafa Silva'nın bonservisini getirmesi veya takıma dönmesi yönünde olacak.