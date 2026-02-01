Beşiktaş-TÜMOSAN Konyapor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kendi menfaatini değil kulübü düşündüğünü söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "A takıma çıktığımda 3 yabancı kuralı vardı, 30 sene olmuştur. Bugün yine 8 Türk'le başladık, 3 yabancıyla oynuyoruz. Herhalde bunun Türkiye'de başka yoktur. Eyüpspor maçını 9 Türk'le bitirdik. Bu hafta 8 Türk'le başladık. İşin bu taraflarına da bakmak lazım. Bu 8 Türk'ün 3'ü de akademi oyuncumuz. Bizim açımızdan işin bu tarafı çok önemli. Camia açısından da önemli olmalı. Rakiplerimizde böyle bir durum söz konusu değil. Zor bir süreçten geçeceğiz, işler kolay olmayacak demiştim. Hiçbir hoca santraforunu böyle bir dönemde göndermez. Biz kulübün menfaatini düşündüğümüz için oyuncularla vedalaşıyoruz. Kendi geleceğimi düşünmüyorum, kulübün geleceğini düşünüp planlamaya çalışıyorum. Taraftarlarımızın bu konuyu dikkate almasını öneririm." diye konuştu.

Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Yalçın, "Kolay değil maçları oynamak. Çok ciddi bir değişim içindeyiz. Görüştüğümüz oyuncular var. Kendi istediğim oyuncular olursa alacağım ama kulübün 3-4 senesini de bağlamak istemiyorum. Yapmış olmak için transfer yapmak istemiyorum. Faydalı olacaksa transfer yapmayı düşünüyorum. Çok ciddi rakamlar önerdiğimiz, 15-20 milyon civarında teklif yaptığımız oyuncular var. Ciddi bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Uğraşıyoruz, devre arası transferi hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

"20 milyon verip alamadığımız oyuncu var"

Transferde yönetimle görüş ayrılıkları olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Uyuşmazlık yok. Serkan'la beraber 3 aydır oyuncu takip ediyoruz. Oyuncu izlemeyi hiç sevmem ama bu 3 ayda 100 oyuncu izlemişimdir. Bu kadar oyuncu izlemek sağlıklı da değil. 20 milyon verip alamadığımız oyuncu var. Devre arasında oyuncu almak kolay değil. Kimse oyuncusunu vermek istemiyor. Biz de kulüplerin çıktığı oyuncuları almak istiyoruz." dedi.

Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun aleyhine yapılan tezahüratlarla ilgili olarak, " Ersin'e yapılan tezahüratları sağlıklı bulmuyorum. Akademiden çıkmış ve şampiyon olmuş genç bir kaleci. Taraftarımızı biraz daha yapıcı olmaya davet ediyorum. Eleştiriler olabilir normal, 18-19 yaşında oyuncularla oynuyoruz. Bunları gelecek planlamasına katmaya çalışıyoruz. Biraz acı çekeceğiz, belki başarılı olmayacağız ama Beşiktaş, camianın istediği yere gelecek. Kulübün menfaatlerini her zaman olduğu gibi kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Zor bir oyun oldu. Geri düştük, oyuncularımız karakter gösterdi oyunu çevirmek için." şeklinde konuştu.

"Burası taraftarın istediği takım haline gelecek, biraz bekleyin"

Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham için Futbol A Takım Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in çalışma başlattığını söyleyen Yalçın, "Çok istemelerine rağmen 1,5 ay sürdü görüşmeler. Serkan, 'Aston Villa'nın ilgisi var, bunu halledeceğim.' dedi. Ben de isterim çok sert bir kadro kurmayı. Kazanmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Ben de güçlü kadroyla oynamak isterim. Elimizdeki oyuncular karakter gösteriyorlar. Asllani hiç kırmızı kart görmemiş, burada 5 dakikada görüyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. En doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Belki haftaya 3 oyuncu gelecek, 'Bunlar nasıl geldi?' diyeceksiniz. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek, biraz bekleyin." değerlendirmesinde bulundu.

Her maçı kazanmak istediklerini söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Bir hedef görmek istiyoruz, acele etmeye gerek yok. Geldiğimden beri şampiyonlukla ilgili bir şey duymadınız ama duyacağınız zaman da gelecek. Her oynadığımız maçı kazanmak istiyoruz. Nerede bitireceğimizi bilmiyoruz ama bir yerde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu'yla ilgili de konuşan Yalçın, "Geleceği çok parlak bir oyuncu. Fizik gücüne getirip oynatmaya başlarsak çok iyi yerlere gelecek. Belki de Beşiktaş'tan satılan en pahalı oyuncu olabilir. O kadar güveniyoruz. Hazır olmadığı halde oynatıyorum çünkü onu kazanmak istiyorum. Yaptığımız planlamada bizim için başrol oyuncularından biri." şeklinde konuştu.

Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'yla yaşadığı problemi daha önce hiç görmediğini söyleyen Yalçın, "Rafa vakası Aboubakar vakasından daha vahim. Ben böyle bir tarz oyuncu görmedim. Takımın en pahalı oyuncusu durup dururken 'Maçlara ve antrenmanlara çıkmayacağım.' diyor. Sen idare edemedin diyorlar, nereden biliyorsun bizimle birlikte miydin? Böyle bir vakayı idare edemezsiniz, gönderirsiniz. Rafa'dan 20 milyon avroya yakın karımız var. Bu da gelecek için önümüzü açtı. Çağırdık konuştuk, 'Sen bizim en iyi oyuncumuzsun, sana ihtiyacımız var.' dedim, neredeyse kendi inanmadığım şeyleri söyledim ama yine olmadı." değerlendirmesinde bulundu.