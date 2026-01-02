Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor
Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde sert sözlerle eleştirdiği Francesco Farioli için İngiltere'den dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Porto'da başarılı bir grafik çizen İtalyan çalıştırıcının, Chelsea'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı ve İngiliz devinin transfer için tüm şartlarını zorlayacağı öne sürüldü.
- Chelsea, Francesco Farioli'yi yeni teknik direktör adayları arasında değerlendiriyor.
- Porto, Francesco Farioli'nin serbest kalma bedeli konusunda pazarlık yapmayacağını iddia ediyor.
- Francesco Farioli, Ajax'ta son 4 haftada 9 puanlık liderlik avantajını kaybederek şampiyonluğu PSV'ye kaptırdı.
Türkiye'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te görev yaptıktan sonra Nice'e imza atan Francesco Farioli, Ajax ve Porto serüveninin ardından bu kez Premier Lig gündemine girdi. Chelsea'nin, Enzo Maresca ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışına geçtiği, Farioli'nin de adaylar arasında bulunduğu iddia edildi.
PORTO "PAZARLIĞA YANAŞMIYOR" İDDİASI
Portekiz basınında yer alan haberlere göre Francesco Farioli'nin ara transfer döneminde Porto'dan ayrılmayı düşünmediği aktarıldı. Ayrıca Porto'nun, 36 yaşındaki teknik direktörün serbest kalma bedeli konusunda pazarlık yapmayacağı öne sürüldü. Buna rağmen Chelsea'nin, Farioli'yi kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.
SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU
Farioli'nin Chelsea ile anılmasının ardından, geçmişte Sergen Yalçın'ın yaptığı sert açıklamalar yeniden gündeme geldi. Yalçın, Farioli'nin Ajax'a teknik direktör olmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi. Oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."
AJAX'TA HAYAL KIRIKLIĞI, PORTO'DA YENİ SAYFA
Francesco Farioli, Ajax'ta yaşadığı süreçte büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Son 4 haftaya 9 puan önde lider giren Ajax, avantajını değerlendirememiş ve şampiyonluğu PSV'ye kaptırmıştı. Bu gelişmenin ardından Ajax ile yollarını ayıran Farioli, daha sonra Porto'nun başına geçmişti.