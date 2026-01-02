Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor

Türkiye'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te görev yaptıktan sonra Nice'e imza atan Francesco Farioli, Ajax ve Porto serüveninin ardından bu kez Premier Lig gündemine girdi. Chelsea'nin, Enzo Maresca ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışına geçtiği, Farioli'nin de adaylar arasında bulunduğu iddia edildi.

PORTO "PAZARLIĞA YANAŞMIYOR" İDDİASI

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Francesco Farioli'nin ara transfer döneminde Porto'dan ayrılmayı düşünmediği aktarıldı. Ayrıca Porto'nun, 36 yaşındaki teknik direktörün serbest kalma bedeli konusunda pazarlık yapmayacağı öne sürüldü. Buna rağmen Chelsea'nin, Farioli'yi kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Farioli'nin Chelsea ile anılmasının ardından, geçmişte Sergen Yalçın'ın yaptığı sert açıklamalar yeniden gündeme geldi. Yalçın, Farioli'nin Ajax'a teknik direktör olmasıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Bizim Cenk onu yardımcı olarak Alanyaspor'a getirdi. Oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu? Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi."

AJAX'TA HAYAL KIRIKLIĞI, PORTO'DA YENİ SAYFA

Francesco Farioli, Ajax'ta yaşadığı süreçte büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Son 4 haftaya 9 puan önde lider giren Ajax, avantajını değerlendirememiş ve şampiyonluğu PSV'ye kaptırmıştı. Bu gelişmenin ardından Ajax ile yollarını ayıran Farioli, daha sonra Porto'nun başına geçmişti.