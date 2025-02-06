Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı: Acı gününde dostları yalnız bırakmadı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında yaşamını yitirdi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Gürsoy Yalçın'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırıldı ve Ağlamış Dede mezarlığına defnedildi. Sergen Yalçın'ı zor gününde spor ve sanat dünyasından ünlü dostlar yalnız bırakmadı.

Kilyos Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş efsaneleri Rıza Çalımbay, Ziya Doğan, Recep Çetin, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Eyüpspor forması giyen Dorukhan Toköz, spor, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri Yalçın Ailesi'ni yalnız bırakmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Serdar Bilgili ve spor kulüpleri cenazeye çelenk gönderdi.