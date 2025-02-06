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Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı: Acı gününde dostları yalnız bırakmadı

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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi gören Gürsoy Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı. Sergen Yalçın'ı acı gününde spor ve sanat dünyasından ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında yaşamını yitirdi.

Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı: Acı gününde dostları yalnız bırakmadı

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Gürsoy Yalçın'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırıldı ve Ağlamış Dede mezarlığına defnedildi. Sergen Yalçın'ı zor gününde spor ve sanat dünyasından ünlü dostlar yalnız bırakmadı.

Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı: Acı gününde dostları yalnız bırakmadı

Kilyos Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş efsaneleri Rıza Çalımbay, Ziya Doğan, Recep Çetin, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Eyüpspor forması giyen Dorukhan Toköz, spor, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri Yalçın Ailesi'ni yalnız bırakmadı.

Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı: Acı gününde dostları yalnız bırakmadı

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Serdar Bilgili ve spor kulüpleri cenazeye çelenk gönderdi.

Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı: Acı gününde dostları yalnız bırakmadı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

acur Burda da reklam yapma Survivor a git

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Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

mekanı cennet olsun genç yaşta gitti çok zor geride kalanlara sabır niyaz ederim

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Haber YorumlarıBerkant Tezcan:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kardeşimizin ????

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıYavuz null:

mekanı cennet olsun inşallah

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıHarun Kara:

Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun inşaallah

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Yorum Beğen10
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