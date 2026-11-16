Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sergen Yalçın, Fransa'ya 2-1 yenilen A Milli Takım'ın net pozisyonlar bulduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 yenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, net pozisyonlar yakaladıklarını ancak skora yansıtamadıklarını belirterek bu maçtan motivasyon ve öz güven kazandıklarını söyledi.

UEFA Uluslar A Ligi son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, net pozisyonlar bulmalarına karşın mağlup olduklarını söyledi.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, takımı tebrik ederek sözlerine başladı.

Futbolcularının gereken saygıyı hak ettiğini belirten Yalçın, "Oyun planımız son derece doğruydu. Yedi günde 2 maçı farklı formatla oynadık. Fransa maçında rakibe göre pozisyon aldık. Dünyanın belki de en iyi hücum hattına sahipler ama arka tarafları da sıkıntılıydı. Analizi buna göre yaptık. Beraberliği yakalayabilirdik, öne geçebilirdik. Çok net pozisyonlar yakaladık. Her iki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ama futbolda bazen istedikleriniz olmuyor, sonuca yansımıyor. Ama ben ve ekibim görmemiz gerekeni gördük. Bu 6-7 günlük süreç, bizim için çok iyi oldu. Oyun formatlarını belirledik. Avrupa Şampiyonası kuralarından sonra milli takımımız hak ettiği yere gelecektir." ifadelerini kullandı.

Milli takımın bundan sonra rakiplere karşı oyun planı hazırlayacağını vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Oynayacağımız rakiplere karşı oyun planı hazırlıyoruz. Burada olmamızın sebebi o. Rakibi analiz ediyoruz, ona karşı nasıl bir planla sahada olmamız gerektiğine hazırlanıyoruz. Ben Belçika maçının da belli bölümlerinde oyuncuların ciddi reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlara karşı planlarımız tuttu ama sadece skora yansıtamadık. İnanılmaz pozisyonlarımız oldu. Oyun lehimize de olabilirdi, aleyhimize de olabilirdi. Bana göre bu maçta motivasyon kazandık, öz güven kazandık. İnşallah Avrupa Şampiyonası elemeleriyle beraber kazanmaya alışan bir milli takım olacak. Hiç şüpheniz olmasın."

Kaynak: AA
İspanya, Kanarya Adaları'nda göçmen akını nedeniyle OHAL ilan etti: 2 günde binlerce kişi geldi

22 tekne peş peşe yanaştı! 12 bin nüfuslu adaya binlerce göçmen çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir

Bomba patladı! Ocak ayında uçağı kaldıracaklar
Kartal'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü dehşet saçtı! Çarptığı pikabın sürücüsünün üzerine sürüp kaçtı

Çarptığı aracın sürücüsünü dinlemedi! Üzerine sürüp kaçtı
Oyuncak kürekle kuma dokundu! Sonrası inanılmaz

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu

Sokak ortasında eski eşe kanlı saldırı! Peş peşe ateş edip kaçtı
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı

Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline bakın ne taktı
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan

Başkanlar kurulu Altaylı için kararını verdi! Şimdi her şey sil baştan
İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri12

İşte Fransa-Türkiye maçının muhtemel 11'leri