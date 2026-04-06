Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti

Beşiktaş’ta 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde alınan sonuçtan ziyade sergilenen oyun, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sabrını taşırdı.

DERBİNİN FATURASI İKİ İSME KESİLDİ

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisinde beklenen reaksiyonu gösteremeyen oyunculara yönelik radikal kararlar alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın, performanslarından büyük hayal kırıklığı duyduğu Gökhan Sazdağı ve Wilfried Ndidi’yi gelecek sezonun kadro planlamasından tamamen çıkardı.

GÖKHAN SAZDAĞI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Fenerbahçe derbisinde ikinci yarının başında oyuna dahil olan Gökhan Sazdağı, taraftarlar tarafından da en çok eleştirilen isimlerden biri oldu. Gökhan, oyunda kaldığı kısa sürede 9 top kaybı yaparak bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kaybı yapan oyuncu rekorunu kırdı. 31 yaşındaki futbolcu, 56. dakikada Fenerbahçe'nin köşe vuruşunda Guendouzi'nin ortasında ters kafa ile topu kendi kalesine gönderse de bu gol ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Deneyimli oyuncunun pas ve pozisyon hataları savunmada zor anlar yaşanmasına sebep oldu.