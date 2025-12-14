Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de sürpriz bir tercihte bulunmaya hazırlanıyor. Deneyimli hoca, savunma hattında farklı bir denemeye gidecek.

EMİRHAN TOPÇU SOL BEKE GEÇİYOR

Sezon başında transfer edilen Çek sol bek David Jurasek'i kadroda düşünmeyen Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ın da performansından hoşnut değil. 53 yaşındaki teknik adamın bu doğrultuda farklı bir arayışa yönelerek stoper bölgesinde görev yapan Emirhan Topçu'yu sol beke kaydıracağı, savunmanın ortasında da Gabriel Paulista'nın yanında Tiago Djalo'ya görev vereceği öğrenildi.

KANATLARDA KİM OYNAYACAK?

Sergen Yalçın'ın kanat oyuncuları olan Jota Silva ve Cengiz Ünder'in yokluğunda kanatlarda kimi oynatacağı da belli oldu. Sağ kanatta Milot Rashica, sol kanatta ise El Bilal Toure'yi kullanmak isteyen teknik ekip, en ileri hatta da Tammy Abraham'a şans verecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği dev maç saat 20.00'de başlayacak.