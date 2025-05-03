Sergen Yalçın'dan Galatasaraylı yıldıza eleştiri: Topu bomba sanıyor

Ünlü teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından EKOL Tv'de yorumlarda bulunan Sergen Yalçın, 'Galatasaray hak edilmiş bir galibiyet aldı. Çok hızlı oynuyorlar. Osimhen'i kimse tutamıyor. Bulduğunda tüm pozisyonları atıyor.' dedi.

''TOPU BOMBA SANIYOR''

Eren Elmalı'nın sakatlanmasının ardından oyuna giren Ismail Jakobs'u eleştiren Yalçın, "Galatasaray, Jakobs'u yeni mi aldı? O çocuk top ayağına geldiği zaman, "Bomba geldi" falan sanıyor herhalde, heyecanlanıyor. Hiç yok, ben de hiç beğenmedim. Eren ondan 5 gömlek daha iyi oyuncu." sözlerini sarf etti.

Sergen Yalçın son olarak, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında avantajını artırdığını dile getirerek, 'Galatasaray'ın buradan şampiyonluk kaybetmesi mucize olur. Her hafta şansları daha da artıyor.' yorumunu yaptı.