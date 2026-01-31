Sergen Yalçın: "Burası taraftarın istediği takım haline gelecek ama biraz bekleyin"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, taraftarın istediği takımı zamanla kuracaklarını ancak bunun için sabır gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Kendi geleceğimi değil, kulübün geleceğini düşünüyorum"

Müsabaka kadrolarında yerli oyunculara ağırlık verdiğine dikkat çekerek sözlerine başlayan Yalçın, "A takıma çıktığımda 3 yabancı kuralı vardı. 30 sene olmuştur, bugün yine 3 yabancıyla oynuyoruz. Bugün Türkiye'de 8 Türk ile oynayan yoktur. Geçen hafta Eyüpspor maçını 9 Türk ile bitirdik. Biraz işin bu tarafına da bakmak lazım. Bu oyuncuların 3'ü de akademi oyuncumuz. Bizim açımızdan işin bu tarafları çok önemli. Bence camia açısında da önemli olmalı. Rakiplere baktığımızda böyle bir durum söz konusu değil. İşimiz kolay değil. Zor bir sürçten geçeğiz, işler bizim için kolay olmayacak. Hiçbir hoca santrforunu böyle dönemde göndermez. Kulübün yararına olduğu için oyuncularla vedalaşıyoruz. Kendi geleceğimi değil, kulübün geleceğini düşünüp, planlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendi istediğimiz oyuncular olursa alacağız"

Sergen Yalçın, maçları oynamanın kendileri için kolay olmadığını ve ciddi bir değişim içinde olduklarına dikkat çekerek, "Ayrılan oyuncular, halen görüştüğümüz, önümüzdeki hafta alma ihtimalimiz olan oyuncular var. Kendi istediğimiz oyuncular olursa alacağız ama kulübün 2-3 senesini bağlamak istemiyorum. Faydalı olacaksa transfer yapmayı düşünüyorum. Çok ciddi rakamlar verdiğimiz, bunlar 15-20 milyon Euro civarında, oyuncular var. Ciddi planlamaya yapmaya çalışıyoruz. Uğraşıyoruz, kolay değil devre arası transferi. Ama katkı yapacak, gelecek planlamasında olacak oyuncular takıma katmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Taraftarımıza yapıcı olmayı tavsiye ediyorum"

Ersin Destanoğlu'na taraftarların zaman zaman tepkili tezahüratlar yapmasını sağlıklı bulmadığını aktaran 53 yaşındaki teknik adam, "Şampiyonluk döneminde kalemizi koruyan, akademimizden çıkan bir oyuncu. Taraftarımıza yapıcı olmayı tavsiye ediyorum. Özellikle genç oyunculara karşı. 19 yaşında Mustafa, 18 yaşında Devrim ile oynuyoruz. Bunları yetiştirmek, gelecek planlamasına katmaya çalışıyorum ama kimse merak etmesin olacak. Belki maç kaybedeceğiz ama Beşiktaş camiası istediği yere gelecek. Kimsenin şüphesi olmasın. Kulübün menfaatlerini kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz. Zor bir maç oldu. Oyuncularımız karakter gösterdi oyunu çevirmek için" diye konuştu.

"Burası taraftarın istediği takım haline gelecek ama biraz bekleyin"

Sergen Yalçın, transfer konusunda yönetim, teknik ekip ile scout ekibi arasında bir uyuşmazlık olmadığına değinerek, "3 aylık scout ekibiyle beraber oyuncu takip ediyoruz. Hayatımda izlemediğim kadar oyuncu izledim. Çok sevdiğim bir iş de değil. Almaya çalıştığımız oyuncular ya genç ya da tecrübeli oyuncular. Stoper ve forvete tecrübeli oyuncu alırsınız, diğer bölgelere genç bakıyoruz. 20 milyon Euro verip alamadığımız oyuncu var. Kimse oynayan oyuncusunu vermek istemiyor. Biz de kulüplerin çıktığı oyuncuları almak istemiyoruz. Abraham olayı, Serkan Reçber'in başlattığı bir olay. Serkan 'Aston Villa'nın ilgisi var, bunu halledeceğim' dedi. Kulübün menfaatlerine uyuyordu. 1.5 ay sürdü görüşmeler. Ben de isterim iyi oyuncular gelsin, sert bir takım kuralım. Ben de rahat kazanmak, oynamak isterim. Ama mevcut kadromuz bu. Oyuncularımız karakter gösteriyorlar, mücadele ediyorlar. Asslani, 150 maç oynayıp kırmızı kart görmemiş, 5 dakika içinde kırmızı kart görüyor. Futbolda bunlar oluyor. Haftaya belki 2-3 oyuncu inecek, bunları nasıl aldınız diyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Taraftarımız sabırsız, transfer istiyor, galibiyet istiyor. Bunu ben de istiyorum ama oyun öyle bir oyun değil. Geldiğimden beri 3-4 transfer dönemi diyorum. Burası taraftarın istediği takım haline gelecek ama biraz bekleyin" değerlendirmesinde bulundu

"Camia sabırsız, hedef istiyor"

Taraftarın kendisine sevgi gösterisinde bulunmasının gururunu okşadığına dikkat çeken Yalçın, "Ama Ersin'e de onu yapmalılar. Beşiktaş taraftarı büyük taraftardır, futbolcusuna sahip çıkar. Bunun iyi günü de kötü günü de var. Bundan sonra oyuncusuna da sahip çıkacaktır. Hiç şüphem yok. Camia sabırsız, hedef istiyor. Geldiğim günden beri ağzımdan şampiyonluk duymadınız. Duyacağımız zaman da gelecek. Hedefimiz her oynadığımız maçı kazanmak" dedi.

"Mustafa geleceği çok parlak bir oyuncu"

Deneyimli çalıştırıcı, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun performansı hakkında ise, "Mustafa geleceği çok parlak bir oyuncu. Fizik gücünü geri getirirsek çok iyi yerlere gelecek. Belki Beşiktaş'ta satılan en pahalı oyuncu olabilir. O kadar güveniyoruz. Şu an hazır olmadığı halde oynatıyorum. Beşiktaş camiasının Mustafa'yı bir an önce kazanması lazım. Yaptığımız planlamalarda bizim için başrol oyunculardan biri" cümlelerine yer verdi.

"Rafa Silva gibi bir oyuncu ömrümde görmedim"

Rafa Silva'yı satarak kulübün 20 milyon Euro'ya yakın kar elde ettiğini de belirten Sergen Yalçın, şunları dile getirdi:

"Rafa Sivla vakası Aboubakar vaksından daha vahim bir vaka. Rafa gibi bir oyuncu ömrümde görmedim. Düşünün bir oyuncu, takımın en pahalı oyuncusu, durup dururken 'Ben oyamayacağım ve antrenmana çıkmayacağım' diyor. Bunu için bir şey yapamıyoruz ve anlatamıyoruz da. 'Sen idare edemedin diyorlar. Nereden biliyorsun, yanımızda mıydın?' Böyle bir vakayı idare etmek zordu. Satarak en iyisini yaptık. Kulübün Rafa'dan 20 milyona yakın bir karımız var. Bu da gelecek için önümüzü açtı. Çağırdık ve konuştuk 'Sen bizim en iyi oyuncumuzsun dedim'. Neredeyse kendi inanmadığım şeyleri söyledim ama yine olmadı." - İSTANBUL