Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli

Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile vedalaşıldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğu için en önemli aday olan Sergen Yalçın ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İLK GÖRÜŞMEYİ FEYYAZ UÇAR YAPTI

Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in isteği doğrultusunda Sergen Yalçın ile telefonda görüştü. Uçar, "Sergen kardeşim, bu kriz döneminde sana ihtiyacımız var. Başkan ve yönetimin ortak kararı; Fenerbahçe derbisine seninle çıkmak istiyoruz" dedi.

SERGEN'İN KAFASINDA SORU İŞARETLERİ VAR

Feyyaz Uçar'ın telefonda aktardığı talebe Sergen Yalçın'dan olumlu yanıt gelse de bazı soru işaretleri yer alıyor. Gerçekleşen görüşmede Sergen Yalçın; Feyyaz Uçar'ın sözlerine cevaben, "Beşiktaş gel der gelirim. Git der giderim. Ancak bazı şeyler var kafama takılan. Yüz yüze ayrıntıları konuşalım" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL GÖRÜŞECEK

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'ın ardından başkan Hüseyin Yücel de Sergen Yalçın için harekete geçiyor. bu akşam Sergen Yalçın ile bir araya gelecek ve 52 yaşındaki teknik adama teklfini iletecek.

HEDEF FENERBAHÇE DERBİSİNE SERGEN İLE ÇIKMAK

Beşiktaş'ta hedef, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine Sergen Yalçın yönetiminde çıkmak. Sergen Yalçın 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda zafere uzanmıştı.