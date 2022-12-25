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Serdar Dursun'un Trabzonspor maçı sonrası boş sahada yaptıkları dalga konusu oldu: Kafayı yedi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0 mağlup olduğu mücadelede süre alamayan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun, karşılaşmanın ardından sahada tek başına koşu yaptı. O anları kayda alan bir bordo-mavili taraftarın, "Bunu alın buradan, bu kafayı yedi." sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelede süre almayan Serdar Dursun'un karşılaşmanın ardından yaptıkları sosyal medyada olay oldu.

TEK BAŞINA KOŞU YAPTI

Trabzonspor karşısında süre almayan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, 2-0 kaybettikleri mücadelenin ardından Akyazı Stadyumu'nda tek başına koşu yaptı. O anları bordo-mavili taraftarlar kayıt altına aldı.

Serdar Dursun'un Trabzonspor maçı sonrası boş sahada yaptıkları dalga konusu oldu: Kafayı yedi

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Serdar Dursun'un maçın ardından boş sahada tek başına koştuğu anları sosyal medyada paylaşan bordo-mavili taraftarlar, milli futbolcu ile dalga geçti. Bir taraftarın, "Bunu alın buradan, bu kafayı yedi." sözleri ise dikkat çekerken, bu ifadeye Fenerbahçeliler tepki gösterdi.

Serdar Dursun'un Trabzonspor maçı sonrası boş sahada yaptıkları dalga konusu oldu: Kafayı yedi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Serdar Dursun Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Nurettin Reçber :

Fenerlilerin her zamanki hali o merak etme :)

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