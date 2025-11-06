Serdar Dursun, Galatasaray'a karşı atmak istediği gol sayısını duyurdu

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

'KORKUNÇ BİR ANDI AMA YAŞIYORUZ'

Serdar Dursun, idman öncesinde de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başakşehir maçında kafasına aldığı darbeyle ilgili olarak Dursun, "Sağlık durumum gayet iyi. O gün talihsiz bir an yaşadık. Teknik ekip ve sağlık ekibi çok iyi ilgilendiler. Birkaç gündür tedavi oluyorum. Korkunç bir andı ama yaşıyoruz, sıkıntı yok" dedi.

'YORGUN OLACAKLAR, HODRİ MEYDAN AVANTAJIMIZ DA VAR'

Galatasaray maçına yönelik değerlendirmede de bulunan Serdar Dursun, "Zor bir maç. Galatasaray iyi ve oturmuş bir takım. Bizim çok büyük bir avantajımız var. Trabzonspor'a karşı kazanamadı. Ajax maçı da var. Yorgun olacaklar. Milli aradan önceki maç. Avantaj olarak Hodri Meydan da var. Galatasaray'ı zor bir maç bekliyor. İyi bir planla kazanabiliriz. Neden olmasın? Galatasaray bu sene daha takılmadı. Kocaelispor olarak biz bunu başarmak istiyoruz. Hayırlısı olsun. O gün 1 veya 3 puan alabiliriz" ifadelerini kullandı.

'GÜN GEÇTİKÇE DAHA İYİ OLUYORUM'

Kendi performansını ve takımla uyumunu yorumlayan Dursun, "Bir futbolcu oynayarak, maç kondisyonu kazanarak daha iyi oluyor. Takım arkadaşlarını daha iyi anlıyorsun; ön direğe mi gidiyor, arka direğe mi yoksa ver-kaç mı geliyor. Otomatik olarak baskı hızların da artıyor. Her geçen gün daha iyi bir Serdar Dursun olarak sahada bulunuyorum. Yüzde 100 en iyi performansımı belki daha veremedim ama oraya doğru gidiyorum. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Bu maçta hem gol hem asist yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Futbolcular oynadıkça gelişir, özgüven oluşur. Takım arkadaşların ve hocalar seni daha iyi tanır. Ben de oraya doğru gidiyorum. Üç maç üst üste ilk 11 başladım. Bu haftada iyi bir oyunla takıma katkı sağlamak istiyorum" cümlelerine yer verdi.

'TANER GÜLLERİ'NİN ŞANSI UMARIM BANA DÖNER'

Son olarak iki takım arasındaki son maçta Taner Gülleri'nin rakibe attığı 4 golün atılmasının ardından 34 yaşındaki oyuncu, "O olay yaşandığında 17 yaşındaydım. Hamburg'da doğup büyüdüm. O maçı ben televizyondan canlı izlemiştim. 2008'de Taner Gülleri'nin 4 gol atmasını hatırlıyorum. Umarım Taner Gülleri'nin şansı bana döner ve goller atarım. İnanılmaz bir gün olur. Bir forvet oyuncusu her takıma karşı goller atmak ister. Büyük takımlara atınca tabii ki ayrı oluyor" diyerek sözlerini noktaladı.