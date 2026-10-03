Serdar Bortay Maraş, Suudi Arabistan Makaralı Yay Okçuluk Takımı'na başantrenör oldu

Serdar Bortay Maraş, Suudi Arabistan Makaralı Yay Okçuluk Milli Takımı'nın başantrenörlüğüne getirildi.

Suudi Arabistan Okçuluk Federasyonu ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Maraş, 8-18 Eylül'de Riyad'daki milli takım kampına katılarak program ve sporcuların teknik seviyeleri hakkında bilgi aldı.

Kampın ardından federasyonla yaptığı görüşmeler sonucunda 3 yıllık sözleşme imzaladığını aktaran Maraş, Suudi Arabistan'da okçuluğun gelişmekte olan bir branş olduğunu anlattı.

Maraş, "Suudi Arabistan'da okçuluk gelişmekte olan bir spor. Biraz da yardıma ihtiyaçları var. Ülkemizin bilgi ve deneyimlerine güvendikleri için ülkemizden bir hocayla çalışmak istediklerini söylediler. Ben de bu konuda gönüllü oldum. İlk hedefimiz Asya Oyunları ve Arap Emirlikleri'nde yapılan farklı organizasyonlarda başarı elde etmek. Dünya Kupası ve Asya Oyunları'na katılmak şu an için bir tık uzakta. Ancak onların da yakın bir zamanda hedef haline geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Türk antrenör tercihinde Türkiye'nin okçuluk alanındaki uluslararası başarılarının etkili olduğunu vurgulayan Maraş, "Aynı zamanda Türk milli takımının uluslararası seviyede edindiği başarılar, bilgi ve deneyime güvenmeleri bunun içinde önemli bir husus." dedi.

Maraş, Türkiye'deki okçuluk antrenörlerinin uluslararası alanda önemli bilgi ve deneyime sahip olduğunu, yurt dışında çalışmak isteyenlerin İngilizce eğitimine önem vermeleri gerektiğini aktardı.

"Yeni bir meydan okuma"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de Türk antrenörlerin farklı ülkelerde görev almasının okçuluğun gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Serdar Bortay Maraş'ın 2013'ten bu yana Türk okçuluğunun uluslararası başarılarında sporcu ve antrenör olarak yer aldığı bilgisini veren Ergin, "Şimdi önünde yeni bir meydan okuma var. Onun için de hepimiz için de heyecan verici. Tabii ki ona destek olmaya çalışacağız. O da eminim ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, Maraş'ın yeni görevinde Suudi Arabistan'ı temsil edeceğine işaret ederek "Bundan sonra yarışmalarda farklı bir formayla yarışacağız. Artık birbirimizi geçmeye çalışacağız. Okçuluğun güzel yanlarından bir tanesi, rakiple yarışıyorsunuz ama asıl rakip kendinizsiniz." ifadelerini kullandı.

Türk antrenörlerin yurt dışında görev almasının yeni bir vizyon oluşturacağını dile getiren Ergin, Maraş'ın yeni görevinin diğer antrenörlere farklı fırsatlar sunmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA