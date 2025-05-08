Serdal Adalı, yönetim kurulunu tanıttı -1

- Serdal Adalı, yönetim kurulunu tanıttı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı:

"Düzgün bir yapının temellerini atabilmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz"

"Sportif, kurumsal ve ekonomik anlamda attığımız çok önemli adımlar var"

"Beşiktaş tarihinin tek seferde en yüksek borç ödemesini yapmış olacağız"

"Beşiktaş takım planlamasında 3 noktaya odaklanıyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yapılacak seçimde aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulunda yer alacak isimleri tanıttı. Adalı, aynı zamanda geleceğe dair plan ve projelerinden de bahsetti.

Beşiktaş'ta 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulunda görev alacak isimleri tanıttı. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen basın toplantısında Adalı, gelecek dönem için plan ve projelerini kamuoyuyla paylaştı.

"Düzgün bir yapının temellerini atabilmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz"

Başkanlık görevini üstleneli sadece 4 aylık bir sürenin geçtiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Serdal Adalı, "Mazbatamızı alalı daha 120 gün oldu. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı ve bütün imkanlarımızı Beşiktaş'ımızın hizmetine sunduk. Futboldan başlayarak idari yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el attık. Hiçbir konuyu es geçmek istemedik. Göreve geldiğimiz günleri hatırlarsanız, yıllardır süregelen iç çekişmelerden yorgun düşmüş bir camia durumundaydık. Hepimiz bir kaos ortamı içindeydik. Sportif ve mali açılardan umutsuz bir ruh halimiz vardı. Marka değeri her geçen gün azalan, kurumsallıktan tamamen uzaklaşmış, itibar kayıplarıyla geçen günler yaşıyorduk. Biz, düzgün bir yapının temellerini atabilmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışarak bu süreci geçirdik. Popülist söylemlerden uzak durarak sadece işimize konsantre olduk. Özellikle kongre üyelerimizin de atılan bu temellerin çok net farkında olduklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sportif, kurumsal ve ekonomik anlamda attığımız çok önemli adımlar var"

Başkan Adalı, 4 aylık süreçte kulüpteki iç çekişmelerin sona erdiğini ve artık projelerin konuşulduğunu dile getirdi. Adalı, "Bu kulübün hakları korunuyor mu diye kimse endişelenmiyor. Bunların hiçbirisi artık Beşiktaş'ın gündeminde değil. Bugün Beşiktaş'ta artık yeni projeler konuşuluyor. Finansal bağımsızlık konusu tartışılıyor. Yıllardır artan borçların nasıl sıfırlanacağı üzerine tartışmalar yapılıyor. Beşiktaş haberleri, artık spor medyasının ötesinde ekonomi kanallarına taşınıyor. Taraftarlarımız tekrar saha içi gündemine dönüyor. Tekrar yeni sezon heyecanını ve transfer beklentilerini yaşamaya başlıyor. Camiamızda artık kimse 'Gemi batıyor, limana nasıl yanaştıracağız' sohbetleri yapmıyor. 'Önümüzdeki sene biz nasıl şampiyon oluruz' diye sohbetler ediliyor. Eleştiriler bile bu konuda yapılıyor. Bu dahi umutların tekrar canlanmaya başladığını gösteriyor. Tüm yaşadıklarımızı hatırlarsak, sadece 4 ayda bu noktaya gelebilmemizin önemine dikkat çekmek istiyorum. Camiamızın bunun farkında olması lazım. Bundan sonra o çalkantılı ve kaotik günlere bir daha dönmeyeceğiz. Bu bizim camiamıza sözümüzdür. Bu amaçla sportif, kurumsal ve ekonomik anlamda attığımız çok önemli adımlar var" şeklinde konuştu.

"Sportif ve mali tablonun altına gövdemizi koyduk"

Mali konulardaki çalışmalarla kulübün ekonomik bağımsızlığa emin adımlarla ilerlediğini dile getiren siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Bildiğiniz üzere göreve geldiğimizde 15 Milyar TL'yi bulan bir borç yükü ve yıllık yaklaşık 50 milyon Euro bir faiz gideri önümüzdeydi. 100 milyon Euro üzerinde maaş bütçesi olan, buna rağmen yarısı kadar geliri zar zor elde eden bir futbol takımı vardı. Futbol takımımız, yıllardır yanlış geçirilen transfer dönemlerinin de etkisiyle rekabette oldukça gerilere düşmüş durumdaydı. Amatör branşlarda tarihi zararları gösteren tablolar karşımızdaydı. Ama biz bu durumdan hiç korkmadık. 'Beşiktaşlılar pes etmez' dedik. 'Bu camia asla vazgeçmez' dedik. Hiç tereddüt etmeden bu sportif ve mali tablonun altına gövdemizi koyduk" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş tarihinin tek seferde en yüksek borç ödemesini yapmış olacağız"

Başkan Serdal Adalı, sermaye artışı sürecinin tamamlandığına vurgu yaparak, "Beşiktaş'ın tarihindeki en büyük sermaye artışı gerçekleşmiştir. Bu sayede de tarihimizde tek seferdeki en yüksek tutarlı borç ödemesi yapılacaktır. Gerçi son yıllarda yenilerini eklemek dışında kimsenin borç kapatmaya pek vakti olmamıştı ama, işte görüyorsunuz ki artık bir şeyler değişmeye başladı. Ben bu süreçte öncelikle ilgili yönetim kurulu arkadaşlarıma ve bize destek olan tüm yatırımcı ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizim bu süreçte elde ettiğimiz toplam hasılatımız 1 milyar 433 milyon TL olmuştur. Elde edeceğimiz tüm geliri Bankalar Birliği'ne yatıracağımızı sizlere daha önce söylemiştik. Yani elde edilen 1.4 milyar TL tutarındaki hasılatın tamamını borcumuzu azaltmak için kullanacağız. Bu sayede Beşiktaş tarihinin tek seferde en yüksek borç ödemesini yapmış olacağız. Bu tutar ile bankalar birliğine olan borcumuz gibi faiz yükümüz de aynı oranda azalmış olacaktır. Bununla birlikte kulübümüzün BJK A.Ş'deki payının sermaye oranı yüzde 51'den yüzde 70 seviyesine yükselmiştir. Yani kulübümüzün elindeki tüm hisselerin değeri 50 milyon Euro seviyesinden bugün itibariyle yaklaşık 150 milyon Euro'ya ulaşmıştır. Hisse oranımızın yükselmesinin uzun vadeli avantajları da ileriki günlerde anlaşılacaktır. Ayrıca bu artış ile mali yapımız UEFA Uyum Anlaşması'na uygun hale gelmiştir. Öz kaynaklarımız pozitife çevrilmiş ve dolayısıyla UEFA lisans kriterlerini sağlar hale gelinmiştir. Çok önemli bir nokta da bu sermaye artışı ile TFF takım harcama limitleri konusunda elimiz çok rahatlamıştır. Şimdi bunları söyleyince ekranları başında 'Başkan hemen transferleri indir' diyen genç taraftarlarımızı duyar gibiyim. Ama tabii ki bu demek değildir ki bu limitleri bulduk ve parayı hemen transfere harcayacağız. Biz bu sürecin başında ne dediysek o şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

"Bu süreç sonucunda biraz kırgınlığım var"

Sermaye artırımı sürecinde Beşiktaşlı iş insanlarından yeterince destek göremediklerini bu yüzden de kırgınlığının bulunduğunu aktaran Adalı, "Geldiğimiz noktada Bankalar Birliği borcumuzun tamamı kapanmamış olabilir. Aslına bakarsanız benim de bu süreç sonucunda biraz kırgınlığım var. Ben her şeye rağmen bazı Beşiktaşlı büyüklerimizi bu süreçte yanımızda görmeyi beklerdim. Beşiktaşlı işadamlarının bu çabamızı desteklemelerini isterdim. Kendilerinden, tam da ihtiyaç duyulan bugünde Beşiktaş'a sahip çıkmalarını beklerdim. Kim bilir belki de önceki dönemlerde yaşanan itibar kayıpları uzakta durmayı tercih etmelerine neden oldu. Belki de son yıllardaki saha sonuçları motivasyonlarını azalttı. Belki de başka nedenlerle yakaladığımız bu büyük fırsata katkı sağlamak istemediler. Ama ben bu kişilerden her şeye rağmen 'Gün, bugündür' demelerini beklerdim. Herhangi bir mazereti ya da kırgınlığı bir kenara bırakmalarını isterdim. Her fırsatta çok sevdiklerini söyledikleri camiaları için gerekeni yapmalarını arzu ederdim. Biz bu kulüp içi siyaseti bugün bırakamayacaksak ne zaman birlik olacağız. ya da biz ne zaman kenetlenip 'Her şey Beşiktaş için' diyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu camianın önde gelenleri bir yerde mutlaka sadece arma uğruna mücadele edecektir"

Hem kendisinin hem de yönetim kurulundaki arkadaşlarının her fırsatta camiayı bir araya getirmeye gayret ettiğine dikkat çeken Serdal Adalı, "Herkesi tek bir amaç uğruna kenetlenmeye davet ediyoruz. Bugün olmadı, ama o günler de elbet gelecektir. Bu camianın önde gelenleri bir yerde mutlaka kendi içlerindeki rekabeti bırakıp, sadece arma uğruna mücadele edecektir. Biz bugün her şeye rağmen önümüze bakmak ve pes etmeden yeni projeler geliştirmek zorundayız. 'Beşiktaşlılar asla vazgeçmez' demiştim. Biz mücadeleye ve çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıp edip Beşiktaş'ımızın finansal özgürlüğüne ve borçsuz günlerine doğru ilerleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Dikilitaş projesi hakkında

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Dikilitaş mahallesinde bulunan 15 dönüm taşınmaz için Emlak Konut ile proje geliştirme anlaşmasına imza attıklarını sözlerine ekleyerek, "Bu Beşiktaş'ımızın son yıllarda imzalamış olduğu en önemli gelir getirici anlaşmadır. Ayrıca bu arazimizin hemen yanında bulunan 5 dönüm büyüklükteki tahsisli alanlarımız da projeye dahil edilecektir. Yani yaklaşık 20 dönüm üzerine yapılacak bu projeden 200 milyon avro civarında gelir elde etmeyi planlıyoruz. Bu projeden elde edilecek gelirin önemli bir kısmını borçlarımızın kapatılmasında kullanacağız" diye konuştu.

"İstanbul Havalimanı yakınlarında 100 dönüm arazinin kulübümüze tahsisi için önemli yol katettik"

Siyah-beyazlı camiaya yeni bir projenin de müjdesini veren Başkan Adalı, şunları söyledi:

"Yaptığımız yoğun görüşmeler sonunda, İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan ve yaklaşık 100 dönüm civarındaki bir arazinin kulübümüze tahsisi için çok önemli bir yol katetmiş bulunuyoruz. Benim altyapılara ne kadar önem verdiğimi bilirsiniz. Bu arazinin özellikle futbol altyapımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması da bu nedenle bizzat benim için çok büyük bir önem taşıyor. Bu arazinin tarafımıza tahsisi halinde altyapıyla ilgili tesis ve antrenman sahalarının yapımına hemen başlamayı planlıyoruz. Beşiktaş futbol altyapısının her yaş kategorisinde Avrupa standartlarının dahi üzerinde olması gerekiyor. En iyi futbolcular, doğru organizasyon içerisinde ve iyi çalışma koşullarında yetişir. Bununla birlikte; arazi üzerinde sportif ihtiyaçlarımız için kullanacağımız bölümlerin dışında kalan kısmı da, azımsanmayacak ölçüde gelir getirecek projeler için kullanmayı planlıyoruz. İstanbul'un 5 ilçesinde ve İzmir'de farklı tesislerin kulübümüze tahsisi için görüşmelerimiz sürüyor. Herkes bilsin ki kısmet olursa bu tesisler, kendi logomuz altında kulübümüzün sportif ve mali ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vereceklerdir."

"Beşiktaş takım planlamasında 3 noktaya odaklanıyoruz"

Önümüzdeki sezondan itibaren Futbol A takımı yapılanmasını 3 başlık altında yapacaklarından bahseden Başkan Adalı, "Tek hayalimiz futbol başta olmak üzere sahaya çıktığımız her branşta şampiyonluklar ve zaferler. Bu yüzden her anımız futbol takımımızı düşünerek, 'En iyi organizasyonu ve en başarılı takımı nasıl kurarız' diye çalışarak geçiyor. Teknik kadromuz ve scouting ekibimizle önümüzdeki sezon için gereken adımları atıyoruz. Son yıllarda geçirilen plansız transfer dönemlerinin, yanlış yapılan takım kurgularının ve yüklenilen maddi sorumlulukların izlerini silmek öyle kolay olmuyor. Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş takım planlaması Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesi oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere 3 temel üzerinde kurulacak. Biz bu doğrultuda, Türk oyuncularla ilgili kararlarımızı verirken 2 noktaya odaklanıyoruz. Kadromuzda yer alacak Türk oyuncuları 2 gruba ayırıyoruz. İlk grup tecrübeli ve takımın taşıyıcı oyuncuları olacaklar. İkinci grubun ise altyapımızdan yetişen ya da scout ekibimiz tarafından keşfedilen genç oyuncular olmasını önemsiyoruz. Yabancı oyuncuları seçerken de ihtiyacımızın 'deneyimli Avrupa seviyesi oyuncular' olduğunu düşünüyoruz. Bu grupta sayabileceğimiz oyunculardan, takımımıza sahada liderlik etmelerini, takım kurgusu içerisinde önemli roller üstlenmelerini ve gençlere yol göstermelerini bekliyoruz. Belirli bir kariyere sahip olan ve saha içinde pes etmeyen karakterdeki oyuncular takımın geri kalanı üzerinde her zaman bir lokomotif etkisi gösterirler. Tabii ki bir de uluslararası düzeyde yeteneğe sahip olan oyuncu grubu var. Bunlar potansiyelleri olan ve yükselen yıldız adayları olarak değerlendirdiğimiz grup. Kulübümüz için saha içinde olduğu kadar maddi olarak da fırsatlar barındıran transferler olacak. Geçtiğimiz devre arası yapılan transferlerimizi bu grupta düşünebilirsiniz. Özellikle takım içi mali dengelere de azami ölçüde dikkat edeceğiz. Tek hedefimiz de sürdürülebilir bir şekilde başarılı olabilmek. Artık özlediğimiz beklediğimiz başarılı günlerin gelmesi için biz çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, konuşmasının ardından yönetim kurulunda yer alacak isimleri tek tek sahneye çağırarak basın mensuplarına tanıttı.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu şu şekilde:

Asil

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer

Yedek

Aykan Aydın

Aykut Torunoğulları

Turgut Koç

Esra Sayın

İbrahim Şafak Sağlam