Serdal Adalı yeni transferi açıkladı! İstanbul'a geliyor

Serdal Adalı yeni transferi açıkladı! İstanbul'a geliyor
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Gazeteci Kartal Yiğit'e konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transferi açıklayarak, ''Rıdvan Yılmaz ile anlaştık. Kısa sürede bu transfer bitebilir. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.'' dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezon yaklaşırken transferde taraftarlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

SERDAL ADALI TRANSFERİ DUYURDU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, gazeteci Kartal Yiğit'e konuşarak yeni transferin müjdesini verdi. Bir dönem Siyah-beyazlılarda forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın takıma geri döneceğini söyleyen Serdal Adalı, 'Rıdvan Yılmaz ile anlaştık. Kısa sürede bu transfer bitebilir. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek.' ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı yeni transferi açıkladı! İstanbul'a geliyor

PERFORMANSI VE BONSERVİSİ

Geride kalan sezonda Rangers'ta 29 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 kez asist yaptı. İskoç kulübü, milli oyuncudan 3-4 milyon euro arasında bonservis geliri bekliyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş formasıyla kariyerinde 62 maça çıkan 24 yaşındaki sol bek, bu maçlarda 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkartalsinan304:

iyice hurdacı oldu bu ne arkadaş nasıl bi yönetim mantığı arkadaş yediniz bitirdiniz takımı

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