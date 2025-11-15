Serdal Adalı: "Transferlerin 90'ında başarılı olduğumuzu düşünüyorum"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camia içerisinde kaos ortamı oluşturmak isteyenlere rağmen plan ve projelerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Transferlerin 90'ında başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Göreve geldikleri günden itibaren çok yol kat ettiklerini dile getiren Adalı, "İki transfer dönemini geride bıraktık. Başarısız olduğumuzu düşünmüyorum. Ocak ayındaki transfer döneminde iki transfer yaptık. Herkes, bu transferlere başarısız diyor. Bana göre ikisi de çok başarılı. Son 4-5 senede Beşiktaş'ın para kazandığı bir transfer duydunuz mu? Toplam 20 dakika oynatabildiğimiz bir çocuğu 3 milyon karla transfer ettik. Keşke oynasaydı. Hoca da çocuğun duygularını az önce izah etti. Bu sezonda da iddia ediyorum transferlerin yüzde 90'ında başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hocanın bu transferlerle ilgili bir sorunu yok. Beraber yaşadığı futbolcuya kötü diyecek kadar bir durum yok. Birçok şey yanlış yansıtılıyor. Bu doğru değil. Yaz transfer döneminde başka bir hocamız vardı. Onun sistemine göre oyuncuların seçimini yapmıştık. Scout ekibi, onun sistemine göre oyuncular önerdi. Sergen Hocanın oynatmak istediği oyuna çok uymayabilir. Teknik direktör değişimlerinde de en büyük sıkıntı budur. Ama geldiğimiz noktada bu takıma 12 transfer yapmışız. Sahada zaman zaman 9 tanesi oluyor, başlarında da yeni bir hoca var. Bunu ben az çok tahmin ediyordum. İlk haftalarda bu takımın beraber çalışması gerektiğini, beraber üzülüp sevinmesi gerektiğini. Fenerbahçe maçından sonra da hocaya söyledim. Ne yapıyorsa doğru gidiyor. Fenerbahçe maçındaki 25 dakikalık oyununu 60-70 dakikaya yaydıkları takdirde bu takımı yenecek takım Türkiye'de nadir çıkar. Transferler arasında kendi sistemine uymayan olabilir ama bu kötü futbolcu demek değildir" diye konuştu.

"Kaos ortamı oluşturmak isteniyor"

Kendisinin ibra edilmek istenmediği dönemde olumsuz bir ekonomik tablonun oluşmadığını aktaran Adalı, "Son yapılan mali kongre, Beşiktaş'a yakışan bir kongre değildi. Divan kurulu bir heyet oluşturdu. Birinci bacağı bu işten şikayetçi olanlar hayır ibra yanlış yapıldı diyenleri dinledi. Bizden bazı yöneticileri istediler. Divanı yöneten kuruldan birkaç kişiyi istediler. Artık divan ne karar verirse. Vicdani olarak soruyorsanız vicdanım rahat. İbra edilememezlik gibi bir şey söz konusu değil. İbra edilmek istenmeyen ikinci 20 günde ne bir karar alınmış, ne bir satın alma, ödeme yapılmış. O süreci ibra etmemeye çalışmalarının tek bir sebebi var; Kaos ortamı, seçim havası oluşturmak. Ama herkes emin olsun öyle bir kaos ortamına Beşiktaş camiasının ihtiyacı yok. Bir tüzük çalışması yapıyoruz. Mali genel kurulda gelip hayır diyen arkadaşları tüzük kongresine bekliyorum. Bundan sonra kim gelip buraya oturursa döneminin mali tablosundan sorumlu olacak. Ben de dahil olmak üzere görev süresini artık 2 seneye düşüreceğiz" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı camianın öğrenci yurdu projesi hakkında da konuşan Serdal Adalı, "Bir öğrenci yurdu yapan ilk ve tek kulüp biz olacağız. Bu geleceğimiz için, çocuklarımız için çok önemli. Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Yurt yapılmasından çok memnun olduk. Beşiktaş'ın adına yaraşır bir yurt yapacağız. Transfer dahil birçok konudan daha fazla önem taşıyor bu durum" sözlerini sarf etti.

"Dikilitaş'ın yaz başı temelini atacağız"

Kulübün yararına olacağını düşündüğü her projeyi tamamlayacaklarını dile getiren Serdal Adalı, "Dikilitaş Projesi'ni başlatacağım. Kimse boşuna mücadele etmesin. Kızar gider mi diye sosyal medyadaki trol ordusunu saldırtıyorlar. Hiçbir yere gitmiyorum. Tüzüğü değiştireceğiz. Dikilitaş'ın yaz başı temelini atacağız. Sonrasında ne zaman isterlerse gelsinler seçim yapalım. Seçimden falan korkum yok. Camiam çok iyi bilsin ki şu anda seçim, kaos Beşiktaş'a bir fayda sağlamaz. Ben mücadeleme devam ediyorum" diye konuştu.

Futbolda yürütülen bahis soruşturması hakkında konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bu olay başladığında ilk açıklamayı yapan ve destek veren kulüp bizdik. Fakat yanlış bir sistem var. Bunu federasyona da bildirdim, daha dikkatli olmalarını istedim. Beni haklı buldular. Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar bile Necip böyle bir şey yapmaz derken sosyal medyada Beşiktaşlı görünenler çocuklara neler söylediler. Herkesin ailesi var. Eşi, çocuğu var. Hiç doğru işler değil. Ben sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Camiam da bilmeli ki sosyal medyaya göre karar almam" açıklamalarında bulundu.

"Şartlar oluştuğu takdirde Cengiz'in bonservisini alacağız"

Cengiz Ünder'in performansından memnun olduğunu söyleyen Adalı, "Cengiz'in kontratında satın alma maddemiz var. Cengiz çok iyi oynuyor. Keşke geçen sene alabilseydik, olmadı. Yüzde yüz oynamaya başladığında kulübe çok daha faydalı olacak. Bu şekilde gitmesi bizim için çok önemli. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız" dedi.

Siyah-beyazlı kulüple adı medyada anılan İrfan Can Kahveci hakkında ise Adalı, "Şu anda transfer dönemi değil. Başka bir takımın futbolcusu hakkında benim yorum yapmam çok abes olur. Soruyu sorman bile doğru değil. Cevap vermeyeceğim" diye yanıtladı.

"Orkun, günden güne iyiye gidiyor"

Sezon başında Benfica'dan kadroya katılan Orkun Kökçü hakkında da konuşan siyah-beyazlı takımın başkanı, "Orkun ile tabili görüştüm. Böyle bir maçta kırmızı kart görmesi onu çok üzdü. Hiçbir oyuncu bunu istemez. Performansı her hafta yükseliyor. Maç sonu analizlerinde, rakamsal olarak da görüyoruz. Günden güne iyiye gidiyor. Performansından şikayetçi değilim. Buna da hoca karar veriyor zaten. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

"Rakiplere göre en ucuz bilet bizde"

Taraftarların bilet fiyatlarını pahalı bulmasının hatırlatılması üzerine Başkan Adalı, "Bilet fiyatlarını diğer takımlarla kıyasladığınızda yine en ucuz fiyatlar bizde. Maçına göre doluluk oranına göre indirime de gidiyoruz. Taraftarımız da bizi anlasın. Bu tarafta da dönen bir kulüp var. Stadyum gelirleri de ciddi bir yer tutuyor. Geldiğimden beri neredeyse tüm maçlarda indirim yaptık. Kombineyi taraftara daha ucuza verdiğimiz zamanlar oldu. Devre arasına kadar bir değişiklik yapma niyetimiz yok ama gerekirse oturur ve yaparız. Yeter ki onlar stadı doldursun. İndirim gerekiyorsa yaparız" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL