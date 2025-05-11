Serdal Adalı, Beşiktaş'ın Yükselişini Duyurdu

Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy genel kurulda başkanlık için yarıştı. Mevcut Başkan Serdal Adalı, 4 bin 648 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Serdal Adalı, kararın ardından kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. Sözlerine genel kurulu üyeleri ve taraftarlara teşekkür ederek başlayan Adalı, "Büyük Beşiktaş camiasının tek tek her bir ferdine canı gönülden teşekkür ederim. Bir önceki yönetim kurulumuzda görev alıp, yeni dönemde iş yoğunlukları sebebiyle affını isteyen; fakat bizlere destek vermeye devam edeceklerinden şüphe duymadığım arkadaşlarıma da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde birlikte olacağımız, Beşiktaş'ımız için birlikte mücadele edeceğimiz, camiamıza birlikte hizmet edeceğimiz yeni yönetim kurulumuza yürüyeceğimiz bu yolda başarılar diliyorum" diye konuştu.

'ORTAYA KOYDUĞUMUZ HEDEFLERİN BİR KEZ DAHA ONAYLANDIĞINI GÖRÜYORUZ'

Göreve geldikleri ilk andan itibaren Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır hedefler koyduklarını ifade eden Serdal Adalı, "Sadece 4 buçuk ay önce Beşiktaş'a sahip çıkarak rekor bir katılımla ve tarihin en yüksek oy sayısıyla bizleri bu göreve layık görmüştünüz. Bugün de bizlere duyduğunuz güveni bir kez daha gösterdiniz. Beşiktaş adına, Beşiktaş'ımızın geleceği adına istikrar dediniz. Bugün camiamızın teveccüh ve güvenini bir kez daha arkamıza aldığımızı bilmek bizim için büyük bir onurdur. Biz, göreve geldiğimiz andan itibaren Beşiktaş'ımızın büyüklüğüne yakışır hedefler koyup, bunları gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Bugün ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha onaylandığını görüyoruz" yorumlarında bulundu.

Beşiktaş'ı daha iyi günlere taşıyacaklarını vurgulayan Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla Beşiktaş'ın yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz proje ve icraatları birer birer yerine getireceğimizden, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

'YENİDEN ZİRVEDE OLAN BEŞİKTAŞ'I EL BİRLİĞİYLE İNŞA EDECEĞİZ'

Beşiktaş'ta herkesin aynı çatı altında tek yumruk olmasını beklediğini söyleyen Adalı, "Umuyorum ki ortak hayallerimizi hep beraber hayata geçirecek, yeniden zirvede olan Beşiktaş'ı el birliğiyle inşa edeceğiz. Bugünden itibaren herkesin, sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklanmasını ve aynı çatı altında tek yumruk olmasını bekliyorum" diye konuştu.

'SİYAH-BEYAZ BAYRAKLARINIZI SANDIKTAN ÇIKARIN'

Beşiktaş'ı yeniden zirveye taşıyıp, şampiyonluk şarkıları söyleyeceklerini ifade eden Serdal Adalı, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin en büyük kulübü olan Beşiktaş'ımızı zirveye hep birlikte taşıyacak ve yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bugün burada bütün Beşiktaşlılara söyleyeceğim tek bir söz var, siyah-beyaz bayraklarınızı sandıktan çıkarın. Son yıllarda yaşayamadığımız bütün sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vaktidir."