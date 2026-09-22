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Şenol Kazancı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti, lig yayın ihalesi görüşüldü

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Şenol Kazancı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti, lig yayın ihalesi görüşüldü
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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti. Görüşmede Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig için yeni yayın ihalesi konuları görüşüldü; Hacıosmanoğlu, Kazancı'ya A Milli Takım forması hediye etti.

MİLLİ Takımlar ana sponsoru Turkcell'in Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakaları ile ilgili yeni yayın ihalesi konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'ya A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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