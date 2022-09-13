Şenol Güneş, Yusuf Demir hakkında konuştu 'Yusuf'u neden almayayım?'

Dün oynanan karşılaşma sonunda Yusuf Demir'in Milli Takımda olmamasıyla ilgili konuşan Okan Buruk, Demir'in iyi performansına dikkat çekti.

"KEŞKE TÜRK OLARAK OYNATABİLSEK"

"Yusuf Demir çok kaliteli, çok yetenekli. Bunu oyuna girince gösterdi. Yusuf'u keşke Türk olarak oynatabilsek. Her şeyi Türk olan çocuk milli takım tercihi nasıl olmuş, onu da bilmiyoruz. Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye'yi tercih etmedi? Türk olan bir oyuncunun Türk olarak oynaması gerekiyor. Sadece Galatasaray değil, tüm oyuncuların. Özellikle Türk pasaportu olan, Türk aileye sahip olan bizden birilerinin yabancı olarak oynaması kötü bir durum" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ CEVAP VERDİ

Okan Buruk'un açıklamalarından sonra dönemin Milli Teknik Direktörü Şenol Güneş konu hakkında açıklamalarda bulundu. "Yusuf Demir'i Milli Takıma siz almamışsınız iddialarını ne söylemek istersiniz?" sorusuna Güneş: "Yok öyle bir şey, o zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit milli takımında oynuyordu. Avusturya milli takımını seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım, Yusuf'u neden almayayım ama o tercihini yapmıştı. Avusturya, Ercan Kara ile birlikte Yusuf'u aldı" ifadelerini kullandı.