Şenol Güneş, Trabzonspor'un Beşiktaş'a attığı gole sevinmedi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Beşiktaş karşında 17. dakikada 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılarda unutulmaz başarılara imza atan bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş'in golden sonraki tepkisi maçın bile önüne geçti.

RAFA'NIN HATASINI BANZA AFFETMEDİ

Karşılaşmanın 17. dakikasında Rafa Silva, kendi yarı alanından çıkmak isterken hatalı bir pas verdi ve top Vişça'da kaldı. Vişça, ceza yayının gerisinden rakip ceza sahasına hareketlenen Simon Banza'ya bekletmeden pasını verdi. Banza'nın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

ŞENOL GÜNEŞ SEVİNMEDİ

Öte yandan Şenol Güneş'in bordo-mavililerin eski takımı Beşiktaş karşısında bulduğu gole sevinmemesi ve doğrudan kulübeye yönelmesi göze çarptı. Güneş, müsabaka öncesinde de kendisinde sevgi gösterisinde bulunan siyah-beyazlı tribünleri selamlamıştı.

12 YIL SONRA BEŞİKTAŞ'IN STADINA RAKİP OLARAK GELDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam olarak geldi. Beşiktaş ile iki lig şampiyonluk yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi vermişti. Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş Stadı'nda eski takım taraftarlarının karşısında rakip teknik direktör olarak yer alacak. Güneş, Bursaspor'u çalıştırdığı 2014-2015 sezonunda da Beşiktaş'a rakip olmuştu ancak, siyah-beyazlılar o sezon iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynuyordu.