Üye Girişi
Haberler
Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
Trump, Putin'in kendisinden ne istediğini açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
14 yıldır kapalı olan yere gidip Şam'ı seyrettiler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
AK Parti'nin kalesinde değişim! Yerine gelecek isim belli gibi

Şenol Güneş: 'İt de gelse hoş geldin demek zorundayım'

Şenol Güneş: 'İt de gelse hoş geldin demek zorundayım'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, Volkan Demirel ile yaşanan gerilime dair düşüncelerini paylaştı. Hakem kararları ve oyuncularına yönelik eleştirilerini de dile getiren Güneş, futbolun duygusal boyutları üzerine açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile yaşananlarla ilgili, "Benim görevim buraya gelene hoş geldin demek. Oraya 'it' de gelse hoş geldin demek zorundayım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş, oyun olarak doğru durduklarını belirterek, "Çok basit top kayıplarda yaptık. Bunlar bize tehlike olarak döndü. Doğru oyunun ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Savunmada kalıp hızlı hücuma çıkabilen bir rakibe karşı oynadık. 3-4 pozisyon rakibe biz verdik. Pedro'nun şutuyla maçı kazandık. Önemli olan maçtan 3 puanla ayrılmaktı. Böyle bir maç oldu" diye konuştu.

"Bize hep vurmanız gerekmez ki"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, hakemlerle ilgisi ise şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta bunlarla ilgili konuştum. İlk hamlede Ali Şahin Yılmaz sarı kartı gördü. Ben de tedirginleştim artık. Peki rakiplere neden gösterilmiyor aynıları oldu. Rakibe haksızlık yaptığı bir pozisyon hatırlıyor musunuz? Rakip oyunu yavaşlatıyor ve kart göstermiyor. Sonlara doğru kalecilerine gösterdi. 1-0 öne geçtikten sonra Mendy'ye pat diye gösteriyorsun. Bu hafta yok. Geçen hafta Serdar Saatçi'ye yaptılar. Tamam bizim eksiklerimiz var ama yeter artık ya bize hep vurmanız gerekmez ki. Genç hakem göndereyim size 'intihara mı' gönderiyorsun. Birçok maçta bunları yaşadık. Bizim oyuncuları da bu konuda hiç eğitmedik belki bu konuda eğitmemiz lazım."

"Oraya it de gelse hoş geldin demek zorundayım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Volkan Demirel ile maç öncesi yansıyan fotoğraf karesiyle ilgili olarak ise, "Benim görevim gelene hoş geldin demek. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş bana söyleneni söylüyorum. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kafasında kurgulamış. Deprem zamanında kendine menfaat sağlayıp da duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiğinde zaman ben ise bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Bunun ölülerle bir ilgisi yok ki, kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Alınan kararla ilgili söyledim. Karma karışık bir şey vardı o dönemde. Hatay'da benim dünürüm var, yakınını kaybetti. Yardıma gittim. Güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz, yakışmıyor. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez benim için hoş geldin demek zorundayım. Yok ben kurumsal konuşmuyorum, yok öyle yok böyle. Demagojilerle konuşmayın. Ona diyecek bir şeyim yok" açıklamasında bulundu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Nihal Yalçın'dan 'Yalan Dünya' itirafı: Ciddi zorbalık yaşadım
img

Yunus, Arda'nın yanına gidiyor
img

Tarih netleşti, hükümetin adımı milyonların kaderini belirleyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
İki teknik direktör de maç sonu birbirine demediğini bırakmadı
2 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek
Meclis'e geliyor: 2 milyarlık borç silinecek
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu
MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Son Dakika Haberleri

REAL MADRID-SEVILLA MAÇI CANLI, HD İZLE! Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda? Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.